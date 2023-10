Jesús Escobar: “Hay que derrotar a la derecha”

Jesús Escobar, ex precandidato a presidente por esta fuerza política, explicó las razones del respaldo al actual ministro de Economía, al asegurar que en las próximas elecciones se enfrentarán “dos modelos antagónicos”, en el que se le debe “derrotar a la derecha” y empezar a “construir una patria distinta”.

Además, indicó que no descartan integrarse a un futuro gobierno nacional.

- ¿Ustedes ya venían trabajando en la campaña para las generales el apoyo a Massa?

- No, nosotros en las generales convocamos a no votar ni a Milei ni a Bullrich, y que el electorado eligiera entre las otras tres opciones que habían. Sucedido las generales y la resultante en el balotaje en donde queda Milei y Massa, ahora sí decididamente decimos vamos a derrotar a la derecha, hay que votar a Sergio Massa como candidato a presidente.

Claramente no son lo mismo, proponen dos modelos de países antagónicos. Yo fui muy crítico con el actual gobierno y con muchas de las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Economía, ahora para nosotros no representan lo mismo. Javier Milei representa los intereses más concentrados de la Argentina y del mundo, el alineamiento con los Estados Unidos y un modelo económico que cada vez que se desplegó en la Argentina lo único que trajo fue miseria, pobreza, tristeza y mucho dolor. Me refiero al de la dictadura militar, al de Menem, al de De la Rúa y, por supuesto, al de Mauricio Macri.

Cuando uno observa el discurso que hizo Sergio Massa luego de ganar las generales, es mucho más cercano al discurso o tomó muchos de los planteos que solamente hacía Libres del Sur.

- ¿Este apoyo implica algún acuerdo futuro con Massa y con el sector de Unión por la Patria?

Es una decisión que Libres del Sur ya había tomado previo a estas elecciones generales. Nosotros dijimos que no había que votar ni a Bullrich ni a Milei y si el balotaje era entre cualquiera de esas dos opciones y Sergio Massa, íbamos a convocar a votar a Sergio Massa sin condiciones. El presidente de nuestro partido, Humberto Tumini, junto con la dirigente nacional Silvia Sarabia, se reunieron con Agustín Rossi y él nos convocó a ser parte de este camino hacia un gobierno de unidad nacional. Frente a eso digo que, llegado el caso, si el programa que detenta Sergio Massa representa y refleja las propuestas que nosotros hacíamos de un Estado fuerte, que defienda al débil, que le ponga límites al poderoso, particularmente frente al fondo monetario. Y si la renta generada por Vaca Muerta, petróleo y gas, el litio, junto a los minerales de la cordillera de los Andes, se ponen al servicio de un proceso de industrialización en origen, o sea, de crear trabajo para salir de la pobreza, vamos a ser parte de ese gobierno de unidad nacional.

- ¿Cómo ves el futuro de Libres del Sur después del resultado electoral que sacaron en las últimas elecciones, donde no pudieron pasar el umbral de lo que requería en las PASO para ir a las generales?

- La decisión de participar solos en las elecciones generales, en mi opinión, fue un golazo y creo que el actual contexto muestra esta situación por varias razones. En primer lugar, porque pusimos en el escenario nacional una fuerza política nueva, porque nosotros tenemos desarrollo y experiencia de muchos años, pero a nivel nacional es la primera vez que nos presentamos con representación propia.

Y las propuestas que hizo Libres del Sur, aquellos planteos y programas que propuse en la campaña PASO, son las que hoy se transforman en el camino que la Argentina tiene que seguir para poder salir de la pobreza a la cual hemos llegado. Creo que en los tiempos por venir Libres del Sur se va a convertir en uno de los partidos más importantes de la Argentina y nos va a encontrar luchando, trabajando y construyendo para ser una patria grande y con un pueblo feliz, digno, que básicamente es un pueblo con trabajo y con acceso a los derechos básicos.

- ¿Qué creés que va a ocurrir en el balotaje?

- Hay que derrotar a la derecha, por eso no creo en que las cosas se produzcan mágicamente, creo en el trabajo, en la militancia y en la construcción de los resultados y de las decisiones. Así ha sido mi vida y así lo hemos planteado, por eso convocamos al pueblo argentino que no votara por la derecha en las elecciones pasadas, y se logró dar vuelta el resultado de las PASO.

Por eso creo que se puede derrotar a la derecha, ganar y empezar a construir una patria distinta. Nosotros vamos a estar ahí trabajando para que Milei no gane y para que Sergio Massa sea presidente.