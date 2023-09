Juan "Chicoria" Muñoz, el cartero alegre que se ganó la confianza de todos

"Me hubiese gustado vivir del fútbol, tenía condiciones. Jugué en Cipo, en San Martín, en Cinco Saltos y me fui a probar a Buenos Aires. Quedé pero el tema del pase complicó las cosas", confiesa Juan José Muñoz. No se le cumplió ese sueño de jugador profesional, pero vaya si tuvo que "patear" en su vida con 30 años en este lindo oficio.

"Ando en bici porque justo se me rompió la motito. Me gusta mucho el contacto con la gente si bien ahora no es como antes, que cuando hacía frío te esperaban con una tortita, un café, te hacían pasar a sus casas. Cambió todo pero la gente en nuestra ciudad siempre es solidaria", reconoce este agradable hombre de 55 años "nacido y criado en Cipolletti".

Una institución dentro de la empresa privada OCA que actualmente, después de tanto andar y callejear, se limita "a los bancos" aunque este tiempo "conocí a mucha gente, tanto de cartero como en el fútbol".

image.png

Y esa felicidad de los chicos al recibir algún regalo que estaban aguardando la atesora como la mejor recompensa de su actividad laboral: "Eso y el reconocimiento general es muy lindo, a veces entregamos algunos paquetes, la gente está esperando sus cosas, esperando que pase el cartero".

El recorrido diario

"Nosotros mismos nos acomodamos el recorrido, ahora estoy algo más tranquilo, laburo duro lo hacen los chicos nuevos que son unos fenómenos. Le pego de las las 8 hasta las 16 pero un ratito siempre paramos para picar algo", comenta con un guiño de ojo quien se caracteriza por su alegría y espíritu jovial.

"El otro día hicimos un video bailando afuera del banco con una vendedora ambulante, una genia. Hay que ponerle un poquito de humor pero el laburo se hace como corresponde", recuerda entre risas.

Anécdotas: Lío con los envíos y los intimidantes perros...

A la hora de recordar situaciones graciosas, acepta que "a veces se dan las confusiones, te pasa que por apurado entregás un sobre en otro domicilio y cuando lo vas a buscar ya lo abrieron. Hay gente que entiende y gente que no".

"Igual, la anécdota histórica del cartero es la del perro... Por ahí te salen, te muerden y aparece el dueño con cara de póker y te dice, 'qué raro, el perro no dormía..'. Una vez me metí a una chacra y estuve como dos horas para salir, hay más perros que personas en esta hermosa ciudad", reflexiona sobre una situación que lo afecta pero sin perder la simpatía ni la empatía.

Padre de seis hijos, producto de tres relaciones sentimentales, su mayor orgullo son "Cristian -empleado de Pollolín, Yéssica – trabaja en La Anónima-, Laura -Mundo Importado-, Jony, Martín y la más chiquita Celeste -estudia medicina-".

image.png

Por su carisma y en especial sentido de la responsabilidad, este fanático de River se ganó la confianza y credibilidad de todos en el pago. "Entro al banco como si fuera el gerente y soy el cartero, eso se da por la confianza que hay, los que me conocen saben que clase de persona soy", saca pecho agradecido.

También celebra que pese a la inseguridad de estos tiempos, "gracias a Dios nunca me pasó nada, toco madera. Sé de compañeros que lo han querido asaltar, a otros les robaron".

Por último, consultado por tanto aprecio y las numerosas amistades que supo cosechar, no olvidó a sus padres: "Se lo debo a mi vieja y a mi viejito que en paz descansa. Nos enseñaron a tener respeto. Hay lugares que saludás y no te responden y eso me angustia. Me dicen siempre andás contento vos y yo soy así y ya no voy a cambiar". El "mensaje", justamente, de Juan Chicoria Muñoz, uno de los carteros más populares y queridos de Cipolletti en una jornada especial. ¡Felicidades!