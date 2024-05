Juicio por el femicidio de Agustina Fernández: cómo se vivió el veredicto en 7 fotos

Para el jurado, que se inclinó por la teoría de la Fiscalía, Parra no soportó el rechazo de la joven y al enterarse de que ella había pasado una tarde apasionada con otro hombre, montó un plan para matarla. Antes de que los miembros del jurado se retiraran a analizar las pruebas presentadas, tomaron la palabra los padres de la joven, Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández, miró a la cara Pablo Parra y le dijo: "Si Agustina dice que no, es no".