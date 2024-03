KoKo sigue de paro: crece el ausentismo en empleos y los pasajeros no saben qué hacer

KoKo continuará este lunes sin mover sus colectivos, en reclamo de la quita de subsidios al transporte. Miles de pasajeros no saben cómo llegar a sus empleos.

Mientras pasan las horas y en la región KoKo continúa con su flota de colectivos detenida en señal de protesta, los usuarios del servicio padecen la falta de movilidad, ya sea para ir a trabajar, estudiar o asistir algún familiar enfermo. El paro de KoKo no discrimina entre quienes necesitan mas o menos el servicio. Afecta a todos por igual, convirtiéndose en un verdadero trastorno para miles de pasajeros en la zona que no tienen una alternativa para movilizarse que no sean los colectivos de KoKo.