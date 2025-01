La dura respuesta del desarrollador inmobiliario de Pueblo Blanco

Pueblo Blanco (8).JPG

Un proyecto pionero en Cipolletti

Como consta en la documentación a la que pudo acceder este diario, ubicado en pleno valle cretácico, a 9 km del puente sobre la hidroeléctrica El Chocón, Pueblo Blanco es parte del ejido de la ciudad de Cipolletti. Su nombre es en referencia a la costa cubierta de finas arenas claras producto de años de sedimentación arrastrada naturalmente por las lluvias sobre la margen sur del lago Ramos Mexía.

Este lugar privilegiado por contar con la playa de uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, funciona desde 2010 como desarrollo urbano y recreativo. El acceso a las playas está vedado a todo tipo de vehículo motorizado y, en cambio, hay un balneario peatonal y un malecón que lleva el nombre de uno de los geólogos de Cipolletti que trabajó en el proyecto. Más alejado, un estacionamiento con administración privada que cobra entre 15 y 20 mil por auto.

"Estamos desde 2010, yo soy el creador de la criatura si se quiere", dijo Ibarra, quien recordó que conoció el campo de Vicente Iglesias y le vio potencial para desarrollarlo turísticamente con el objetivo de que funcione en armonía con el entorno natural: "me gustó mucho, yo me dedico a desarrollos urbanos y acá decidí hacer algo totalmente ecológico y sustentable, sin pretensión de ganar dinero, sino que el norte fue lograr un asentamiento urbano aunque sea de recreo que no perjudique el medio ambiente, eso fue lo central".

Pueblo Blanco (18).JPG

Rigurosidad ambiental

El trámite para comenzar Pueblo Blanco fue iniciado en el municipio de Cipolletti donde los derivaron a una comisión fiscalizadora de la margen sur. "Nos obstaculizaron pero es lo que tiene que hacer el Estado, controlar, y así trabajamos con Cachi Bolatti y Aaron Finder, reconocidos geólogos de Río Negro, e incluso hicimos un malecón en su honor". Los encargados del estudio de impacto ambiental trabajaron junto con Raúl Rapacioli en el impacto pluri aluvional: "fue groso, relevaron cañadones y afluentes de 8 mil hectáreas y eso modificó lugares donde iban a ir terrenos por una recurrencia de una vez cada 100 años podía haber una inundación, también estuvo apoyado por la ingeniera ambiental Silvia Engels".

De esta manera, elaboraron un reglamento estricto que la municipalidad fiscalizó durante 8 años y según Ibarra hasta el ministerio de medio ambiente de Río Negro incorporó para implementar en todo el lago en pos de mantener la naturaleza.

Una de las obligaciones fundamentales que estableció el reglamento de Pueblo Blanco para proteger el medio ambiente es el bajo porcentaje de superficie construida y la elevación de las casas: "la ocupación del suelo es del 8%, de cada terreno se puede construir solo eso, y es obligatorio que sea sobre pilotes para no sacar la flora local, osea no está permitido hacer platea". Por su parte, el desarrollador explicó que el agua se saca del lago con bombeo solar, y la iluminación de las calles también.

Pueblo Blanco (14).JPG

Propiedad, acceso, tarifa y tributos, otros ejes de la polémica

“¿Quién le dio la autorización para construir?, ¿A dónde están pagando impuestos?, ¿A qué municipio le están pagando impuestos?, ¿Por qué se está pagando 25 mil pesos para entrar a la costa rionegrina?”, se preguntó Delgado Sempé, el diputado rionegrino que presentó un pedido de informes en la Legislatura para tener información y detalles del balneario Pueblo Blanco.

Lo primero que aclaró el desarrollador de Pueblo Blanco consultado por LMNeuquén en relación a estos interrogantes, es que los impuestos se tributan a nivel municipal a Cipolletti y a nivel provincial a Río Negro y detalló: "facturamos todas las entradas, el fideicomiso es responsable inscripto, está todo en regla, debería ir a la municipalidad o hacer esto que hacés como periodista".

Por eso, en torno a la iniciativa de Delgado Sempé, Ibarra expresó que hacer un pedido de informe a la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro "es gastar dinero nuestro" y lo convocó a acercarse directamente a la municipalidad de Cipolletti.

Pueblo Blanco (6).JPG

En cuanto a la creación del desarrollo inmobiliario, precisó que para comprar el campo de 2500 hectáreas pidió inversores: "conformé un fideicomiso de 100 puntos, algunas personas tienen 1 punto, algunas 5 o 10 puntos, yo mismo invertí para comprar el campo en 2009". Así mismo, indicó que una parte fue para el dueño original, que después lo fue vendiendo a lo largo de estos años y ahora ya no tiene participación, aunque mantiene un campo al lado.

"El desarrollo se hizo bajo la legislación de barrio privado porque es la que más le encuadra, pero no funciona técnicamente así", dijo Ibarra y detallo que se proyectaron 550 lotes de aproximadamente 1500 metros cuadrados, que deben someterse al reglamento, y cuando el fideicomiso los vende los lotes quedan a nombre de sus propietarios.

Hasta el momento, hay entre unas 30 y 50 viviendas y muchos deciden alquilar; y en cuanto a los lotes a la venta de 550 quedan más de 450 pero el desarrollo es por etapas. "Se va ampliando, pero es un crecimiento controlado que no puede generar alto impacto en el lugar, y no podés cerrar el terreno porque hay un 80 por ciento de servidumbre de paso para la fauna local que incluye también a las personas".

Pueblo Blanco (15).JPG

El acceso principal es por la calle Barreales del Chocón y luego hay calles vecinales. "La gente no paga entrada a la playa, lo único que se cobra es por auto para usar un estacionamiento cerca de la playa durante todo el día y se puede reservar por aplicación con descuento a 15 mil y si llega al lugar, sale 25 mil y 5 se le devuelve".

En cuanto a un estacionamiento público, Ibarra dijo: "nos parece muy bien, está previsto hacerlo en el límite de dos campos para una vez terminado el desarrollo, además lo exigió la municipalidad". Por su parte, Ariel, el administrador de Pueblo Blanco habló sobre la exposición de la playa a raíz de la nota que le hizo LMNeuquén titulada Pueblo Blanco, el paraíso de arenas blancas a una hora de Neuquén.

Ibarra sostuvo que "es el primer verano que estamos administrando, y se vio un incremento de visitantes a partir de la nota que hicieron, quedan fascinados, la mayoría no conocían, hasta gente de El Chocón que vive cerca" expreso Ariel y agrego: "a estas playas no hay forma de llegar si no es por las calles en las que invirtió el desarrollo Pueblo Blanco" y agrego que son caminos rurales, de tierra y ripio, que hace falta mantener".

Embed - Cómo llegar a Pueblo Blanco, un paraíso de arena a una hora de Neuquén Capital

Ante el cuestionamiento recibido por algunas personas de por qué cobran el estacionamiento, dijo que la respuesta de la gente no se modificó ante la exposición: "desde antes que la nota, de 100 personas hay 3 que lo reprochan y se van, pero sigue siendo así y es que la mayoría entienden que el arancel al estacionamiento incluye el uso de baño y es para mantener el lugar".