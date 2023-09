La engañaron hackers, le pidieron plata a sus contactos y fundieron a una amiga

"Quiero que no le pase a otra persona. Los hackers intentaron sacarle plata a mucha gente, tuve que dar de baja mi número y perdí casi todo", explica Daniela, hija del súper conocido y recordado Chochó Flores, ex jugador Albinegro.

Así fue...

"Ayer me llamo un número raro, yo estaba super distraída porque me encontraba resolviendo asuntos personales. Me dijo que querían usar mi cuenta de Whatsapp y que si yo deseaba que ellos bloquearan a esa persona les tenia que dar un código que me iba llegar. Y apenas se los pasé perdí mi cuenta. Ahí empezaron a mandar mensajes a todo el mundo y hasta donde sé, le sacaron plata a mi amiga, unos 75.000 pesos", revela llena de impotencia.

image.png Daniela compartió su caso con LMC para que "no le pase lo mismo a otra persona".

Lamenta haberles creído desde la ingenuidad. "Son muy rápidos, cuando te hablan no te dejan pensar. Me siento una tonta por haber caído", agrega con tristeza.

Expresó que "fui a la fiscalía y me dijeron que tenía que hacer la denuncia en la comisaría, donde ya estuve también".

Tenía apenas 14 años cuando adquirió ese número y hoy con 43 tuvo que darlo de baja. "Me costó, perdí todo, pero peor es lo que le pasó a mi amiga y me siento muy mal", indica.

Por último avisa: "Voy a tratar de juntar algo de dinero para devolverle a ella, lo otro que me interesa mucho es que la gente esté al tanto y no le pasé lo mismo".