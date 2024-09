La historia del banquito que disfrutaron miles de vecinos en la costa del río Neuquén

Yo mismo -como neuquino que soy- me lo pregunté en los años de mi juventud, cuando en ese sector norte del barrio Santa Genoveva el desierto mantenía su última resistencia frente al avance implacable de la urbanización. No tenía muy en claro cuándo fue que lo descubrí por primera vez, pero sí que me senté en sus tablas en varias oportunidades pensando en su historia, mientras contemplaba la correntada que pasaba desbocada tratando de encontrarse con el Limay.