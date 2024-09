La historia de la joven bombera asesinada en Mainque

femicidio bombera mainque (3).jpg En Mainque volverán a marchar en reclamo de justicia tras el femicidio de la joven bombera.

Eso era "La Anto", como la llamaban las vecinas de la comunidad de Mainque en la primera marcha exigiendo justicia por su femicidio.

Verónica, su mamá, dijo LM Cipolletti: "Un día le pregunté: '¿Por qué querés ser bombera si no te pagan?' Y su respuesta fue: 'Ser bombera es por vocación, má; ayudar al prójimo no tiene precio, es la satisfacción de brindarle lo mejor de vos al otro'. Le manifesté que, si le pasaba algo en alguna intervención, yo me iba a morir. Su respuesta: 'Si eso pasa, no llores, no estés triste; morí haciendo lo que me gusta'."

El legado de amor y servicio de la joven

La comunidad de Mainque recuerda a una joven sin rencor hacia nadie, una chica siempre sonriente, una mamá de un nene de 4 años, una hermana súper unida, una hija presente, y una vecina valiosa al servicio de la comunidad como bombera voluntaria del cuartel de Mainque, cuya vida fue brutalmente arrebatada, presuntamente, a manos de Lucas Tura.

Al acusado, quien ya tiene antecedentes penales, lo imputaron por “homicidio agravado por ensañamiento en los artículos 80 inciso 2 del Código Penal”.

Mainque, una comunidad de 2000 habitantes de Río Negro, se levanta otra vez este domingo 8 de septiembre a las 16, para exigir justicia y cambio de carátula por Sabina Antonella Silva, a grito como en la primera marcha que “no fue un homicidio, fue femicidio”, otro grito que se repite en la provincia de Río Negro.