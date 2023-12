La lapicera de Milei decide el futuro de decenas de organismos en la provincia

Las delegaciones provinciales de organismos y ministerios dependientes del Gobierno de la Nación por lo general son prenda de negociación entre los sectores internos del oficialismo nacional o del Ejecutivo central con el local. No obstante, con Javier Milei está por verse desde la forma hasta sobre quiénes recaerán finalmente las designaciones. Tampoco es seguro cuántas delegaciones nacionales continuarán en pie.

Milei acotó la cantidad de ministros en su Gabinete respecto al de Alberto Fernández. Se cae de maduro por más que no se anunciara que habrá recortes en las dependencias nacionales descentralizadas . Es incierto en qué momento y de qué magnitud serán los recortes.

Por ejemplo, la delegación del Ministerio de Desarrollo Social no tendrá lugar porque esa cartera no está en el Gabinete de Milei. ¿Abrirá una delegación el nuevo superministerio de Capital Humano? No hay información al respecto.