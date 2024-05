La Ley Bases entusiasma a las petroleras, pero subleva a los petroleros

El lobby empresario clama por la aprobación total del proyecto con media sanción de Diputados, mientras el Sindicato Petrolero llamó a un paro que obligó al gobierno de Javier Milei a dictar la conciliación obligatoria para no tener un parate en la actividad de las empresas que sacan petróleo y gas en Vaca Muerta.

La pelea contra el Impuesto a las Ganancias une a todos los gremios petroleros del país. El sector es que percibe los mejores salarios promedio de la economía nacional. El Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa convocó a un paro de 48 horas, pero Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria.

Las operadoras de los yacimientos de Vaca Muerta aceleraron después del parate por la pandemia. Las operadoras de los yacimientos de Vaca Muerta aceleraron después del parate por la pandemia.

Si se aprueba la ley de Milei con Ganancias como quedó en Diputados la conflictividad en los yacimientos está garantizada.

La Ley Bases obtuvo media sanción en Diputados con holgura de votos. En el Senado todo indicaba que iría por la misma senda sin dilaciones, pero pasaron cosas, como adujo el ex presidente Mauricio Macri para explicar la caída libre de su presidencia mientras ocurría.

El bloque de Unión por la Patria tiene 33 integrantes, cuatro menos de los necesarios para ganar una votación con todos los senadores sentados en sus bancas. Oscar Parrilli, senador neuquino con peso en UP, dijo que vio abroquelado al grupo parlamentario en el rechazo a la ley de Milei.

Los peros a la Ley Bases

Parrilli no fue el único dentro de UP en salir a decir que el bloque está unido. No es casual. En el Senado muchos representantes expresan a los gobernadores, con los que negoció directamente el gobierno libertario con una amplitud insólita vista en el espejo de la negociación del primer proyecto de Ley Bases. Y, entonces, las especulaciones sobre la respuesta de los senadores alineados con gobernadores se expandieron.

Si el bloque de UP contiene a sus integrantes y asegura 33 votos en contra de la Ley de Milei, los senadores alineados con los gobernadores de la Patagonia quedarán en un rol central en la escena definitiva de la trama. Es el caso de la neuquina Lucila Crexell, quien llegó al Senado por la lista de Juntos por el Cambio, pero asumió reivindicando su pertenencia al MPN.

La industria petrolera está expectante del efecto de las desregulaciones que plantea el gobierno sobre la actividad. Ven un panorama con la macro completando los atractivos que le faltan a Vaca Muerta para terminar de dar el salto a las grandes ligas de los proveedores energéticos, en tiempos de reconfiguración del mercado global.

Milei se pelea con el pasado a los insultos, pero le quiere dar continuidad a la política iniciada por el gobierno anterior para llegar con el gas de Vaca Muerta a Brasil. Además, va a la desregulación de las exportaciones y a un régimen de inversiones a pedir de las empresas del sector energético.

Mientras tanto, Neuquén trata de mantener la relación con los sectores público y empresario de Houston para intentar que desde ahí se fortalezcan las inversiones en las áreas por concesionar en Vaca Muerta. El gobernador Rolando Figueroa encabezó la misión local habitual al centro mundial del shale.

Contexto calamitoso

La Ley Bases se está discutiendo en un contexto de caída económica sin precedente. Todos los datos de la economía real que se van conociendo son malos.

Este miércoles, el INDEC difundió los datos de actividad de la construcción: "En marzo de 2024 el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 42,2% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de 2024 del índice serie original presenta una disminución de 30,3% respecto a igual período de 2023. El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 14,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un descenso de 4,1% respecto al mes".

La construcción es una de las actividades más demandantes de mano de obra. La desocupación en el sector es un problema latente, siendo que hasta ahora no existía. También se conocieron este miércoles los datos de la industria manufacturera.

En marzo de 2024, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 21,2% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de 2024 presenta una disminución de 14,8% respecto a igual período de 2023. El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 6,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,4% respecto al mes anterior", sostuvo el INDEC.

En la industria cayó hasta la refinación de petróleo, que es una de las ramas que mejor desempeño traía. La merma en la producción de nafta fue de casi el 10% interanual en marzo. La demanda se desinfló. La producción petrolera, en cambio, sigue creciendo gracias a los nuevos mercados que se abren en el exterior.