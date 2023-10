La ley de GNL llega al recinto de diputados

La iniciativa plantea la creación de un régimen de promoción, propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación, con el propósito de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, también se prevé la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos, que incluye el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte, junto con su comercialización y exportación.

Según el texto, serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros tres años de su sanción, que podrán ser prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación.

El bloque Frente de Todos solicitó una sesión especial para este martes, para debatir un conjunto de proyectos económicos, como la iniciativa que devuelve el IVA de productos de la canasta básica familiar, la reforma a la ley de alquileres, y el mencionado proyecto que promueve la producción de Gas Natural Licuado.

“No acompañé el dictamen oficial pero no obstante eso el proyecto es mejorable en algunas cuestiones. Se plantearon 18 modificaciones que nos enteramos ahí y no pudimos acompañar porque no pudimos llegar a discutirlas”, explicó, en diálogo con LMNeuquén el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, autor de un proyecto sobre el mismo tema que no logró prosperar en este plenario de comisiones.