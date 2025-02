La neuquina que trabaja en la desaparición de Lian: largas horas de búsqueda y la peor sospecha

Era la hora de la siesta cuando Lian se quedó en el patio de su casa junto a sus hermanos, y cuando sus papás se levantaron de la siesta se percataron que ya no estaba, por lo que la preocupación comenzó a crecer con el paso de los minutos, al ver que no estaba en los alrededores.

Tras la recepción de la denuncia se activó una búsqueda inmediata, en la que además de las fuerzas de seguridad, interviene la ONG Missing Children Argentina, encargada de buscar menores desaparecidos. María de los Ángeles Pérez es una de las 19 voluntarias, y desde Neuquén - lugar en el que vive - dedica largas horas de manera desinteresada hace 16 años para tratar de ayudar a encontrar estos nenes. Por estas horas interviene activamente en la búsqueda del pequeño desaparecido en Córdoba.

"Todo el país está siguiendo el trabajo de Missing Children, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Hay mucho interés sobre saber de nuestro trabajo en particular y de tener novedades positivas respecto a este pequeño", contó en diálogo con LMNeuquén la mujer, quien en estas últimas horas se dedica, además, a dar entrevistas a distintas medios de todo el país.

Su trabajo comenzó el domingo, cuando a través de Instagram les llegó un mensaje alertándonos sobre la búsqueda de Lian, en ese momento se armó a ficha para publicar la foto en todas las redes sociales y medios posibles. Y se emitió el alerta Sofía de inmediato. "Fue todo muy rápido, todo se activó bien en tiempo y forma. Una vez que ya empezó a publicarse en los medios y que se activó el alerta, empezamos a publicar las fotos. En un caso de un alerta de esta magnitud se activa a todos los voluntarios que hay en el país", explicó.

En las últimas horas-en el marco de la investigación- se realizaron varios rastrillajes en la zona, donde se secuestraron tres camionetas blancas, 11 celulares y un pantalón azul. Además, ya se empezaron a tomar declaraciones a adultos y a menores, a través de Cámaras Gesell. Y la Interpol activó el alerta amarilla para iniciar una búsqueda internacional.

"El panorama es complicado, desde la Fiscalía no nos han informado nada nuevo en las ultimas horas, nos indicaron que hay mucha información o que esta en secreto de sumario".

La voluntaria habló sobre la sospecha de los padres, sobre la posibilidad de que alguien lo secuestró. "En particular, yo creo que es la hipótesis más fuerte, el nene estaba descalzo, con un short, con unas temperaturas que superaban los 40°C a la hora de la siesta, cuanto podría haber caminado esa criatura en esas condiciones", cuestionó.

Acerca de la posibilidad de que haya caído en un pozo, señaló que "con tanto voluntarios, policía, bomberos y la participación de canes lo habrían encontrado ya, porque los perros son muy asertivos. Si se hubiera caído ya lo hubieran encontrado, aunque es una posibilidad".

Respecto de la declaración de menores en Cámaras Gesell, aseguró que se trata de los hermanos de Lian, quienes estaban en la casa al momento de su desaparición hace tres días. "Son 6 hermanos, la mayor de 14 años y él es el anteúltimo porque hay uno más chiquitito", precisó.

Peréz contó que pudieron tener contacto con el padre, quien en medio de estos momentos de angustia y desesperación agradeció el trabajo que lleva adelante la ONG en la colaboración de la búsqueda de su hijo. "Hay que ser muy cautelosos con toda la información que se brinda, nuestro trabajo por estas horas es tener a todos los voluntarios un diagrama de trabajo con guardias de 4 hasta 12 horas, y seguimos en paralelo haciendo un seguimiento de todos los casos que hay en el país", explicó.

"Solicitamos a la gente que ante cualquier dato llamen a la línea 134 y ellos derivan directamente SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas) que depende del Ministerio de Seguridad, pero llegan mensajes a través de WhatsApp con algunos datos, todos son derivados, por más mínimo que sea y es evaluado por las autoridades que intervienen".

En base a sus largos años de experiencia, colaborando con la búsqueda de menores en el país, habló de algunas similitudes que se dan con la desaparición de estos niños de corta edad, que viven en lugares alejados de la ciudad, entre ellos el de Loan Peña y el de Lian. Sabiendo que son lugares que no hay cámaras de seguridad que registren en caso de un secuestro, y se trata además en ambos casos de familias en estado de vulnerabilidad.

"Me cuesta entender que haya tanta maldad, que algo así pueda pasar, pero si lo pienso en frío si el nene estuviera ahí ya lo hubieran encontrado, es muy triste pensarlo pero no hay indicios", señaló. Y advirtió: "creo que podría estar relacionado a un caso de trata de personas, la posibilidad de que lo hayan sacado del país está, porque tenemos un gran problema cono fronteras tan permeables que no es necesario que pasen por una aduana. No es algo que se pueda descartar, pero lo que más me preocupa es que a medida que pasan los días es más difícil y se va diluyendo la esperanza de encontrarlo, pero nunca perdemos la esperanza".

La desesperada búsqueda

Perros adiestrados del K-9, drones, helicópteros, personal especializado a caballo y a pie, junto con los policías de la provincia de Córdoba y las fuerzas Federales, recorrieron este martes alrededor de 18 hectáreas.

Lo único que se tiene en el caso son tres camionetas blancas que fueron secuestradas, junto con 11 celulares y un pantalón azul. Además, ya se empezaron a tomar declaraciones a adultos y a menores, a través de Cámaras Gesell.

Sin embargo, la labor del personal especializado en la zona de búsqueda es cada vez más complicada porque el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que se esperan fuertes tormentas desde este martes hasta el cierre de la semana. Esto lo que provoca es que se borren huellas por el barro, que los perros no puedan recorren los sitios señalados y que muchas posibles pistas se desvanezcan con el paso del agua.

Qué dijo el padre de Lian

"Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", dijo Elías, el padre del pequeño de tres año, quien consideró en diálogo con los medios locales que "nunca le había pasado esto": "Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció".

Elías Flores, padre de Lian.

Al igual que los demás vecinos, Flores se refirió a la presencia de una camioneta sospechosa que circulaba en el predio donde reside la familia: "Había una chata que había entrado al lugar, eso lo pienso sospechoso, yo lo conozco a mi hijo bien, no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor".