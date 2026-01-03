La provincia incorpora nuevas salas a las escuelas infantiles para el ciclo lectivo 2026

El nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) contará a partir del ciclo lectivo 2026 con 45 Escuelas Infantiles (EI) gracias a la creación de ocho nuevos establecimientos distribuidos en diferentes regiones de la provincia. “La medida es resultado de la transformación de jardines preexistentes que garantizarán el acceso a la educación pública desde los primeros 45 días de edad para cerca de 200 bebés, niños y niñas”, se informó oficialmente.

A partir de 2026 funcionarán salas de uno y dos años en las instituciones N° 9 -Zapala-, 12 -San Martín de los Andes-, 16 -Chos Malal-, 75 -Aluminé-, 81 -Rincón de los Sauces-, 14, 21 y 88 -de Neuquén capital- ; y se prevé continuar con las creaciones durante los meses venideros.

La directora del nivel, Lorena Almendra , detalló que “el propósito de las Escuelas Infantiles es proponer diferentes situaciones de enseñanza que permitan descubrir, experimentar, crear y construir nuevos aprendizajes ” y agregó que “constituyen el primer espacio pedagógico institucionalizado en el que se produce el encuentro intergeneracional y de cultura de bebes, niñas y niños”.

Desarrollo emocional

La referente mencionó que dentro de cada institución se potencia “el desarrollo emocional, social, cognitivo, motriz y del lenguaje de sus estudiantes; son espacios con enorme potencialidad pedagógica en los que la planificación docente relaciona contenidos de diferentes campos”. También, remarcó que “enseñar en los primeros años significa sentar las bases del desarrollo integral de los bebés, niñas y niños”.

Almendra destacó que fue posible avanzar en la transformación de la educación Inicial gracias a las inversiones en infraestructura que permitieron la adecuación de los espacios que trabajarán por primera vez con bebés. Lo que implicó la instalación de cambiadores, pisos blandos y sets de motricidad en todas las instituciones a cargo de las direcciones de Mantenimiento Escolar, Infraestructura y Seguridad e Higiene.

Nuevos cargos

Otra condición necesaria fue la creación de nuevos cargos docentes a cargo de las salas que se sumaron y para la composición de las duplas pedagógicas que fortalecen el acompañamiento a las trayectorias escolares, establecida en la resolución N°169/24. “También hablamos de recursos que financian el incremento en las partidas de refrigerio, gastos generales, librería y partidas excepcionales; a fin de garantizar condiciones que se ajusten a los principios de integridad, singularidad, escucha, juego, participación y significatividad de cada estudiante”, enfatizó.

Desde el nivel indicaron que las inscripciones en todas las EI se realizaron durante el mes de noviembre con fechas diferenciadas según las edades de las salas.