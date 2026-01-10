La red de gas natural se habilitó en Los Miches y llegará hasta la comunidad Antiñir Pilquiñán

Figueroa visitó el norte neuquino y confirmó que trasladarán la planta de GLP que funcionaba en Los Miches hacia Moquehue.

El gobernador Rolando Figueroa habilitó el servicio de gas natural en Los Miches y anunció una inversión de un millón de dólares para llevar el suministro a la comunidad Antiñir Pilquiñán. Además, confirmó que la planta de GLP que funcionaba en esa localidad del Alto Neuquén será trasladada a Moquehue.

Tal como lo hizo el año pasado en Los Guañacos, el mandatario visitó el hogar de una familia recién conectada a la red, reafirmando su postura sobre la soberanía del recurso: “El gas de los neuquinos tiene que llegar primero a los neuquinos”, dijo.

En este contexto, Figueroa anunció el traslado de la actual planta de gas licuado de petróleo (GLP) de Los Miches hacia Moquehue, para que los vecinos de esa aldea de montaña dejen de depender de la leña y los zepelines.

Acompañado por la lonco Violeta Antiñir, el gobernador confirmó que en febrero comenzarán los trabajos para dotar de gas natural a la comunidad Antiñir Pilquiñán. Para ello, la provincia destinará una inversión de un millón de dólares.

“Es un hecho histórico. Estamos en condiciones de anunciar que en febrero iniciamos la obra para que toda la comunidad pueda tener este fluido, que es vital para sobrevivir a los inviernos tan duros de nuestra provincia”, expresó Figueroa.

El mandatario subrayó que, a diferencia de gestiones anteriores, se priorizan las obras concretas sobre las promesas: “Nunca les prometí el gas, pero hoy lo podemos hacer realidad porque todos los neuquinos estamos invirtiendo en cada paraje de nuestro interior”.

Por su parte, la lonco Violeta Antiñir manifestó su emoción: “Es una alegría inmensa tener gas por primera vez después de tantos años de promesas incumplidas. Al fin va a salir, y estamos muy agradecidos con el gobernador por darnos una fecha cierta”.

figueroa gas norte neuquino

Raúl Tojo, titular de HIDENESA, explicó que hacer realidad el objetivo que les planteó el gobernador no fue sencillo por las características del suelo en la región del Alto Neuquén.

Sin embargo, destacó la labor de todos los trabajadores que estuvieron a la altura de la circunstancia y lograron concretar el tendido en menos tiempo del que estaba previsto. “El año pasado no tuvimos un invierno tan crudo, eso nos permitió seguir trabajando y así avanzamos prácticamente 6 meses en lo que teníamos proyectado. Esta obra era de un año y medio y en 7 u 8 meses ya estamos con el gas en las puertas de las casas”, señaló.

Durante el verano, además de desarmar la planta de Los Miches para llevarla a Moquehue, HIDENESA continuará haciendo el tendido hasta la comunidad Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.

Mientras tanto, los nuevos usuarios tendrán que avanzar en la reconversión de sus artefactos de GLP a gas natural. En ese sentido, Tojo precisó que “reemplazaremos todos los piquitos que tengamos que reemplazar en las cocinas, las hornallas, en los calefactores empezar a distribuir el gas natural”.

Por último, Tojo recordó que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) tiene una línea de crédito para la compra de artefactos o el pago a los matriculados. “Hoy se suma el municipio de Los Miches, como prueba piloto, como para aquellos que no tengan la forma de pagarle al matriculado para hacer sus trámites, lo pueden hacer a través de un crédito que les dará el municipio”, precisó.