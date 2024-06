Neuquén La Mañana viñedos Laberintos, botellas y radiales: conocé las formas más curiosas de los viñedos argentinos

El ingenio, la sofisticación y la imaginación al servicio de la industria vitivinícola.







El día que dejé mi casa, un 17 de febrero de 1997, volé en avión de Mendoza a Buenos Aires. A mitad de camino creí sufrir una alucinación: desde los 11 mil metros de altura ví un campo en el que unos árboles dibujaban una silueta de guitarra. No podía creer lo que veía y tardé muchos años en corroborar que esa guitarra existía.

Eran tiempos en que googlear aún no era un verbo acuñado y sacarse la duda me llevó bastante tiempo. Con la misma sorpresa que vi aquella guitarra, encontré un artículo en internet hace unos diez años, en que se explicaba que ese campo que he vuelto a ver un par de veces– fue un homenaje del propietario a su difunta mujer y consta de 7 mil árboles.

Pensaba en los motivos en que llevan a alguien a hacer de un unidad productiva, una estética. Algo que en el vino es el ABC, pero no fue hasta esta semana pasada que, mientras dibujaba unos mapas en Google Earth, me di cuenta que hay varios viñedos con imágenes que sólo se pueden ver desde el aire. Decidí compilar los que he ido cruzando a lo largo de los muchos mapas que he construido y las visitas que he hecho.