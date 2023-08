Las organizaciones quieren que los diputados les destraben la asistencia

Sostuvo que el aumento acordado para los programas se cumplió a la mitad porque todavía hay deudas que no fueron saldadas. Además, en un contexto de incertidumbre y angustia tras la devaluación, “ayer los comedores no recibieron ni pollo ni verduras. Era el día en que se bajaba alimentos para los comedores y no lo hicieron. No había para comer”.

Para el dirigente del FOL, “si el gobierno hace un acuerdo de abril para acá y no pudo prever es que no le interesa”. Agregó: “Ahora es la excusa perfecta es que no encuentra mercadería disponible por los precios, pero qué estuvo haciendo antes. Es decir, que es un gobierno poco previsible”.

El vocero de las organizaciones apuntó contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, German Chapino. “Entendemos que pusieron ese ministro a propósito porque no resuelve nada. No sabe cuántas raciones tenemos ni cuál es el convenio en el que estamos ni cuánto se cobra ni cuánto dura ni por qué lo hicimos, no sabe nada”, sentenció Mauro.

Las organizaciones también quieren participar de la mesa de transición. “Hicimos una propuesta porque en septiembre se nos vence el convenio y no tenemos ninguna respuesta. Pedimos una reunión en la mesa de transición porque de diciembre a febrero queremos saber qué va a pasar”, indicó.

“Después hablan de la paz social, pero no se preocupan por dialogar. Si la ministra de Desarrollo será Julieta Corroza le pedimos que nos atiende para saber cuál es el proyecto con las organizaciones sociales y también le presentaremos el nuestro”, puntualizó.