Las organizaciones sociales irán a los puentes este viernes

Live Blog Post

Trabajo dice que dio las respuestas

De acuerdo a lo que informó el Gobierno provincial, las organizaciones entregaron un petitorio con diversos reclamos. Los mismos fueron evaluados por las autoridades , y luego de otorgarse una respuesta formal, las organizaciones desconcentraron.

En cuanto al reclamo de la falta de pago de programas sociales de algunos integrantes, "se solicitó que presentaran un listado detallando los datos personales de cada caso. Se analizaron las casi 400 situaciones requeridas, y se explicó que las personas beneficiarias deben cumplimentar los siguientes requisitos para percibir el incentivo a la empleabilidad", indicaron desde la cartera laboral.

Se informó que 217 personas no cumplen con los requisitos, 82 no se presentaron en los relevamientos establecidos en el mes de enero, mientras que 61 personas no se encuentran en los registros provinciales.

Finalmente, "en relación con el requerimiento de asistencia alimentaria a los comedores dependientes de las organizaciones, se explicó que las entregas realizadas se estructuraron por semana debido a cuestiones administrativas con los proveedores, y se sumó un refuerzo de carne, antes inexistente".