Las reacciones de los usuarios en las oficinas de Personal Flow por el corte de 25 horas

“Vengo a reclamar porque todavía no tengo internet en casa, tengo Flow pero no internet, y lo necesito para trabajar en casa, hace unos meses conseguí una changa que puedo hacerla desde mi casa y estar sin internet me mató”, comentó José, mientras esperaba su turno en la oficina de Personal Flow de la calle Rivadavia 145 de esta ciudad. Luego del corte masivo en el servicio de internet, cable y telefonía que se inició el sábado alrededor de las 19.30 y se extendió por más de 25 horas y que afectó a miles de usuarios de las provincias de Neuquén y Río Negro, fueron varios los clientes del Alto Valle que se acercaron hasta las oficinas de la ex empresa Cablevisión para presentar sus reclamos y solicitar el descuento por las horas en que no contaron con el servicio que recién se normalizó pasadas las 21 del domingo.