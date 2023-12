Le amputaron una pierna y PAMI le compró una prótesis con una ortopedia que no existe

Pero lo que parecía que sería un trámite de algunas semanas que le permitiría recuperar la independencia de poder desplazarse sola, se convirtió en un calvario que ya lleva más de un año. “Me dijeron que fuera a fines de febrero a averiguar, yo dejé pasar unos días más para asegurar que estuviera y fui los primeros días de marzo y ahí me dijeron que no le habían dado curso al pedido en Buenos Aires ”, contó indignada en declaraciones radiales.

Sin embargo, no se dejó desalentar por este contratiempo y de manera optimista comenzó nuevamente los trámites para poder conseguir la prótesis de su pierna. “Se hizo otro pedido y adjudicaron a otra ortopedia, una de Neuquén. Pero resulta que ahí no la compraron porque dijeron que PAMI tenía deuda con ellos y que ellos ya no trabajaban más con la obra social”, relató Mariela.

prótesis de pierna.jpg

Ante este nuevo revés volvió a la sede de PAMI en Plottier. “Me volvieron a pedir todos los papeles y mandaron el pedido de la compra, de nuevo” recordó.

A los pocos días, Mariela tuvo la alegría de que la llamaran desde su obra social para comunicarle que habían adjudicado la compra de su prótesis a una ortopedia de General Roca. Sorprendida, pero feliz, consultó si ella tenía que ir o cómo contactarse con esta casa especializada, pero le dijeron que la iban a llamar.

Ansiosa, espero a recibir esa llamada que esperaba desde hacía casi seis meses. Hasta que finalmente la contactaron para decirle que irían a su casa a tomarle las medidas para hacer el pedido, ya que ese era su método de trabajo. Efectivamente, el representante de la ortopedia llegó a su casa y realizó su trabajo y le dejó un número de teléfono para que consultara a los 40 días si había llegado.

“A los 40 días llamé para preguntar y me confirmaron que había llegado, pero que le faltaron unos elementos que son para poder usarla, así que me pidieron que llame en 10 días, pero a partir de ahí no me atendieron más.

Mariela realizó la llamada telefónica en tiempo y forma, sin embargo, no volvieron a atenderla, lo que la preocupó, por lo que volvió a contarse a PAMI para preguntarle que podía pasar, pero nadie sabía nada. “Me dijeron: ‘Su prótesis está adjudicado a esa ortopedia de General Roca’. Y no me dieron más respuestas”, aseguró.

pami.jpg

La ortopedia “fantasma”

A pesar de que seguían sin atenderla, no desistió y continuó intentando contactar a las personas que tenían su prótesis. “Fui al PAMI de acá, de Plottier, y me dijeron que ellos no los conocían, que era un trámite que hacían directamente desde compras de Neuquén”, contó.

Ante el estado de desesperación en que se encontraba nuevamente, un conocido de su familia que vive en General Roca le pidió el nombre y la dirección del lugar para ir a consultar por la situación de la prótesis. “Cuando llegó al lugar no había nada, solo una casa y cuando preguntó le dijeron que eso siempre había sido vivienda”, contó.

Sin embargo, para su sorpresa, volvieron a contactarla de la ortopedia para decirle que iban a ir a tomarle nuevamente las medidas. “Vino un señor y yo le dije que puedo ir a General Roca si eso acelera las cosas, pero me miró sorprendido y me preguntó que por qué a Roca si él tiene su taller en Luis Beltrán. Yo ya no entiendo nada”, observó.

Ante esto, Mariela se encuentra desesperada porque al menos tres personas distintas le tomaron las medidas y desde PAMI no le garantizan que vayan a resolver su problema. “Ya no sé qué hacer. Necesito la prótesis para moverme y la ortopedia que me dan parece que no existe”, recalcó.