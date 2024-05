Ley de radares en Río Negro: qué pasa con las infracciones previas y dónde funcionan

Los radares estuvieron en las rutas 2, 250 y 251, y en un ingreso a Las Grutas. En la provincia se controlará el funcionamiento de los radares.

La Ley establece un procedimiento único para la autorización de cinemómetros controladores de velocidad vehicular, debiendo efectuarse el mismo ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la que deberá contener un informe preciso sobre los motivos en que se funda la necesidad de los radares, el que deberá también ser avalado por la Policía de Río Negro.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, tendrá un plazo de noventa días a partir de la fecha de vigencia de la ley, a fin de regularizar los controladores de velocidad en todos los caminos y rutas existentes en el ejido Provincial.

El presidente del bloque, Javier Acevedo, destacó en la sesión que “No tiene ni debe tener una finalidad recaudatoria. Lo importante no es cuando se cobra en multas, lo importante es que no se cobre ni un centavo porque no hay infracciones por alta velocidad. El mejor radar es aquel que no recauda porque ha logrado el verdadero objetivo.”

“La finalidad no es recaudatoria ni tampoco punitiva por el mero castigo, sino que la sanción de la infracción debe ser ejemplificadora y si se quiere pedagógica. Los radares deben estar claramente señalizados tal cual lo exige la ley”, finalizó el legislador.

Radares en Río Negro

Ruta Nacional 22:

Río Colorado (kilómetro 859) y

Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134)

Ruta Nacional 3

Sierra Grande (kilómetros 1263,5 y 1265)

Ruta Nacional 151

Cipolletti (kilómetro 4)

Sargento Vidal (kilómetro 33)

Ruta Nacional 250

Lamarque (kilómetro 269).

Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón y Contralmirante Cordero tienen sus equipos en rutas nacionales.

¿Y las fotomultas en Cipolletti?

Desde esa área de la Municipalidad aseguraron a LMC que "ya hay una cámara instalada y en etapa de configuración. La semana que viene se instalaran las otras 9 de la primera etapa".

En su momento, Gonzalo Regueiro de Fiscalización recordó que el “convenio” comprende “50 semáforos”, aunque aclaro que inicialmente “arrancaríamos con 10 semáforos”.

“Se está haciendo un trabajo de logística, un relevamiento por parte de la empresa que suministra la tecnología y es la misma que intervino en Neuquén. Tiene que hacer un poste cerca, un ángulo que permita que se vea toda la escena, patentes, que no haya árboles que obstruyan la visibilidad”, explicó semanas atrás.

radar fotomulta.jpg Serán 10, inicialmente, los semáforos en los que habrá fotomultas.

Acerca del criterio para elegir los semáforos en los que se colocarán las cámaras, aseguró: “Estamos analizando el mapa que surge de las denuncias al 109 por accidentes, el mapa de solicitud de inspectores que están en la calle, las sugerencias de Estrellas Amarillas. Nosotros pasamos una lista de 17 y con todos esos elementos se decidirá”.

Al parecer, ya tendrían en claro esos puntos geográficos aunque por ahora no difundieron mayores precisiones.