Llegó el día: los últimos detalles de la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera

Posteriormente a la boda en Neuquén, el día 8 de diciembre se realizará un evento festivo de mayor envergadura en Exaltación de la Cruz, lugar previamente seleccionado por otras celebridades para celebrar sus nupcias.

El Dress Code del casamiento

Si bien hay diferentes tipos de etiqueta, Nicole y Manu han propuesto un nuevo término para su próxima boda: "Summertime Decontracté".

De acuerdo con expertos en la industria de la moda, el término en cuestión alude a un estilo que se podría catalogar como elegante sport. Esto implicaría una fusión armoniosa que combina la comodidad y la naturalidad con un toque de sofisticación.

El periodista Rodrigo Lussich compartió información sobre el código de vestimenta propuesto para la boda y dijo que "el dress code es de gris, negro y azul". Esta declaración provocó exclamaciones de rechazo entre las panelistas, quienes expresaron su sorpresa ante la elección de colores aparentemente limitada.

Los últimos días, la futura esposa compartió un video en la que se puede ver una prueba de vestidos. Acompañada por sus damas de honor, la modelo se mostró en el estudio de Laurencio Adot, el diseñador elegido para dar forma a los looks de la jornada.

Quiénes asisten y quiénes no

Indiana, la hija adolescente de Nicole que actualmente vive con su padre, Fabián “Poroto” Cubero a raíz de varios conflictos que tuvo con la modelo, asistirá a la fiesta. Con una carcajada pícara, Nicole Neumann confirmó que sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, estarán presentes este miércoles en su casamiento.

Por otra parte, a pocas horas de que contraigan matrimonio, la madre de la modelo confirmó que no estará presente en el gran día. “En su momento, Gege, la hermana de Nicole, llama a Claudia (la madre) y le pregunta: ‘¿Vos querés venir al casamiento?’. Y ella le contesta: ‘Amor mío, así no se invita a una madre. Aparte no me pagan ni el pasaje’. Y ahí ya se definió que no iba”, dijo la periodista Paula Varela.