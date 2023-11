LMN 20 años: la vecina que recuerda cuando el agua en Neuquén era un lujo

SFP Adeal Contreras Abuela de barrio sapere (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Acá en Villa Farrel no había nada, esto era todo barda. Ahí en la calle Quillén pasaba el canal de riego que es de donde nos abastecíamos de agua cuando no había canillas, ni ninguna clase de servicios", recordó la mujer.

Sus primeros trabajos junto a su hermana mayor fueron de lavandera de ropa del policlínico, por lo que iban a lavar al canal de riego. "Era una Neuquén muy distinta a la de ahora, mucha escasez, y había que rebuscárselas", recordó.

Su vida en Neuquén siguió de la mano del doctor Neira, quien tenía una clínica donde esta vecino hizo sus pasos en la salud. "Si bien yo no era enfermera trabajé muchos años en una clínica donde me enseñaron a dar inyecciones así que después en el barrio siempre me llamaban para que vaya a ponerles una inyección o tomarles la presión. Era la enfermera del barrio", recordó de sus tiempos de juventud.

Sebastián Fariña Petersen

Adela compartió su vida con Luis Segundo Fuentes, con quien se casó y formó una familia. Su esposo fue guarda cárceles en la U9. Con él se instaló definitivamente en su casa de la esquina de Juan XXIII y Río Diamante, donde tuvo cinco hijos.

Recuerdos de la Neuquén de antaño

Por aquellos años Neuquén era muy árida, donde el agua era una cosa de "lujo". La vecina recordó que había canillas comunitarias de donde sacaban el agua para tomar.

Antes de los primeros loteos, todo ese sector estaba lleno de chacras donde se producían manzanas y peras.

Sebastián Fariña Petersen

Adela fue siempre una mujer interesada en lo que pasaba en su barrio y ocupada en que llegaran las mejoras. "La comisión vecinal empezó cuando nosotros estábamos en la calle Monseñor de Andrea, un señor que tenia negocio, Castañeda, él fue el que ideó de juntar a los vecinos y yo siempre andaba metida, desde muy chica", contó.

Luego de muchos años y a sus 84, esta vecina de Neuquén sigue aportando a la comisión vecinal, aunque no está entre sus integrantes, siempre se suma a las actividades y colabora en lo que puede, ahora junto a la actual presidenta, María Olmedo.

Ya hace varios años jubilada, y viuda, Adela se dedica a realizar muñecos en tejido a crochet, realiza reciclado de papel, con el que también hace cestería china, arbolitos de navidad u otros adornos.

Sebastián Fariña Petersen

Incluso Adela comparte sus saberes con otras jubiladas en un taller que dicta en el centro de jubilados del barrio vecino, Villa María. "Voy caminando hasta el lugar donde doy clases. Despacito llego tranquila. Es todo derecho", indicó la mujer quien además contó que practica natación y gimnasia.

Siete nietos y muchos proyectos. "Si estoy en casa siempre estoy haciendo algo, le enseño a mi hija las manualidades, no paro", contó con entusiasmo la mujer, desde su taller en su casa donde tiene muchos muñequitos realizados por ella.