Los abuelos que venden frutas en motorhome, del dolor a la sorpresa que "nos va a llenar de alegría"

Abuelitos Motorhome El Vasco, manejando el camión y vendiendo la fruta que llevó en el Motorhome a la provincia de Buenos Aires.

Pues bien, fue tal la repercusión que tuvo la nota que la bisabuela ahora confiesa: “me vi en la obligación de hacer pública una buena y hermosa noticia”.

Y por supuesto que eligió una vez más a LM Cipolletti para develar el misterio. “Nos regalaron un caniche toy de 5 meses. Un machito”, asegura esta bisabuela, muy reconfortada con el gran y sorpresivo gesto de una vecina de la zona.

“Una chica de Allen espera que lleguemos y nos da en adopción al perrito porque ella trabaja y no lo puede cuidar”, cuenta antes de emprender el regreso desde Tandil, donde juntaron unos pesos para combatir la crisis.

“Estamos sumamente felices, vamos a llenar de alegría nuestro corazón”, redondea en el final. Y sí, los abuelitos tendrán un nuevo compañero de viaje y volvieron a sonreír. Nada es como ir juntos a la par.

La jubilación de los abuelos, un tema por resolver…

Eso sí, hay un temita que aún los inquieta. “Trabajamos toda la vida para jubilarnos pero no podemos aflojar tampoco ahora. Encima que cobramos la mínima, nos la están reteniendo porque en el viaje que hicimos a Brasil no nos otorgaron la salida y para el Estado argentino es como si aún estuviéramos allá”, lamenta Ana.

"En los próximos días vamos a ver si nos dan alguna respuesta, de lo contrario tendremos que volver a viajar a Brasil pero hoy en día no podemos costearnos ese viaje", explica angustiada.

Y recuerda: “Yo me jubilé y estoy pagando la moratoria por el tema de los aportes. Gano no más de 150 mil pesos, soy asmática crónica y los medicamentos cuestan muy caros. Hay que salir a lucharla, no queda otra y más ahora que nos cortaron el chorro”, reflexiona esta rionegrina de Ingeniero Huergo.

“Nos la pasamos cosechando frutas para ponerla en cajones y llevarla. La compramos y vendemos a precio económico”, señalaba en anterior nota con este medio.

“Contamos con heladera, agua potable, baño con todas las instalaciones, cocina con mesada, bacha, nuestro dormitorio…”, supo declarar con orgullo la mujer que tiene 5 hijos, 17 nietos y 6 bisnietos (“todos vivimos en Oro, excepto uno que está en Chile y se lo extraña mucho”).

“Llevamos en el motorhome manzana, pera, tomates, ciruelas, membrillos, frutas con carozo, todo lo que se cultiva en las chacras de Río Negro. Los chacareros nos conocen, nos hacen precios, incluso hay veces que la retiramos ahora y la pagamos cuando volvemos”, explicaba también Ana Josefa el modus operandi de la estimada pareja.

Lo cierto es que los abuelitos viajeros pasaron del dolor a la alegría gracias a una generosa vecina. Y están dispuestos a regalarle todo su amor a ese perrito que llega a sus vidas tras la partida de la querida e inolvidable Paulita.