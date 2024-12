Los asombrosos cambios que tuvieron dos avenidas de la ciudad Neuquén en apenas 30 años

Lejos de frenarse, ese ritmo acelerado continuó el empuje de la urbanización y en cada lustro que pasa se pueden observar cambios impresionantes en la fisonomía urbana de la capital.

Doctor Ramón actual.jpg El corredor Doctor Ramón-Leloir, en el acceso norte de la ciudad de Neuquén.

La ciudad de Neuquén, desde el aire

La foto en cuestión fue tomada desde el aire a mediados de los 90 por un joven piloto que buscaba sumar horas de vuelo para avanzar en su carrera profesional. Fue Carlos Del Prado el que se le ocurrió en ese entonces retratar el norte capitalino, seguramente porque en ese momento ya había tenido cambios que lo asombraban. Pero el tiempo pasó y las modificaciones siguieron.

Alex Aragón (47), primo de aquel piloto que tomó la fotografía, la publicó en las redes sociales para compartir con miembros de un grupo que añora la historia de la capital y que siempre rememoran con fotos o testimonios aquel pasado reciente tan maravilloso. El grupo se llama “Yo fui adolescente en los 80 y 90”, un nombre más que significativo para que cualquiera sepa de qué se trata. Y por supuesto que el posteo tuvo reacciones.

Alex llegó a la ciudad de Neuquén en el 84 luego de haber vivido en El Chocón y Alicurá ya que en ambos lugares su padre trabajó como topógrafo. Por eso, pese a no haber nacido en Neuquén, Alex se impresiona al ver el crecimiento que tuvo la ciudad en las últimas décadas.

Su familia vivió en un departamento ubicado al final de la Diagonal 9 de Julio, una zona que tuvo las más grandes transformaciones recientes. El acceso norte era nada más ni nada menos que la ruta 7 que venía de Centenario y se transformaba en esa diagonal.

Doctor Ramón en los 90.jpg

El acceso norte de Neuquén, todavía dominado por las bardas

La foto publicada muestra la Avenida Leloir de una sola mano, desolada al pie de la barda donde tiempo después se instalaría el Alto Comahue Shopping. Es una evidencia de la última resistencia del desierto frente al avance imparable de la urbanización. Tampoco se ve el edificio del Hotel Hilton ni las torres que se levantan imponentes a su lado. Está la estación de servicio y las viviendas y departamentos que se construyeron no hace mucho y que en aquel entonces marcaban los límites de la ciudad hacia el norte. El nodo vial que administraría el flujo de vehículos que entran y salen de la capital no está.

Cruzando la Avenida Argentina, la Leloir no es la avenida paqueta que se conoce hoy. Aunque no se puede apreciar en detalle, sobre la margen izquierda no se ve el Concejo Deliberante; tampoco la Ciudad Judicial ni la Legislatura de la provincia, tres obras impactantes que comenzaron a moldear un perfil moderno al avance del desarrollo. Las paredes de edificios sobre la margen derecha que un par de décadas después albergarán la misma cantidad de habitantes que tiene un pueblo todavía no se habían levantado. Toda esa era una zona residencial de casas bajas cuyos propietarios terminaron vendiendo para que florezcan torres por doquier. En definitiva, el corredor de la foto mantiene el ritmo de una ciudad aun tranquila, que crece rápido, pero que nadie se percata de todos estos cambios que generarán contrastes fuertes cuando se comparen con otras imágenes del lugar en los próximos años.

Avenida Leloir.jpg La avenida Leloir muestra el gran desarrollo que tuvo la ciudad de Neuquén.

Dos avenidas modernas en el norte de la ciudad

El tiempo pasó rápido y las transformaciones se fueron dando sin pausa. Hoy el corredor Doctor Ramón-Leloir es una de las principales arterias de ingreso a la ciudad y todos los días desde temprano hasta que oscurece se convierte en un hormiguero de vehículos y gentes que transitan la zona permanentemente.

Como testigo del crecimiento imparable quedan las fotos nostálgicas como la que sacó el piloto hace 30 años y que Alex, con muchos recuerdos y nostalgia la muestra con orgullo para que los nuevos vecinos que se radican en la capital sepan cómo era Neuquén antes de que se convirtiera en una enorme y moderna ciudad.