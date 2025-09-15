Los desafíos del periodismo en tiempos de la inteligencia artificial

La irrupción de la tecnología ya tiene su impacto en los medios de todo el mundo. Beneficios y contras para analizar en esta nueva era de la comunicación.

(Columbia Journalism Review)

Para quienes trabajamos en el periodismo gráfico desde que las redacciones estaban ancladas en la era de la información analógica la llegada de internet significó un gran desafío que, por supuesto, estuvo acompañado de dudas y temores. La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) plantea ahora una amenaza inquietante: ¿será capaz de reemplazar a los periodistas?

Después de la irrupción de internet y las redes sociales, ahora la IA aparece como una fuerza capaz de cambiar de raíz la manera de producir, difundir y consumir noticias. La pregunta es inevitable: ¿nos beneficia o nos reemplaza?

No hay dudas de que los nuevos modelos de lenguaje pueden ser una herramienta poderosa. Hoy existen sistemas capaces de redactar borradores de notas deportivas, económicas, políticas o informes sobre cómo estará el clima en cuestión de segundos. Para muchos medios, esto significa liberar tiempo a los periodistas para que se concentren en investigar, escribir y pulir crónicas (siempre se llega con lo justo). Además, ofrece ventajas en la búsqueda de datos. En un contexto donde la información circula a velocidades vertiginosas, también es bueno contar con herramientas que filtren tendencias, o identifiquen noticias falsas.

(NiemanLab)

Inteligencia Artificial: ¿un reemplazo o una ayuda para el periodismo?

Hace poco, el empresario de medios Daniel Hadad dijo en una entrevista televisiva que la IA podría desplazar algunos trabajos, pero opinó que en el periodismo el riesgo de reemplazo no es total, siempre que los profesionales se ajusten y aprendan a usar estas herramientas.

No obstante, el dueño de Infobae advirtió que la llegada de la IA golpea en un momento difícil para los medios porque el modelo económico “no cierra”. Menciona como ejemplo que muchas plataformas de comunicación desaparecieron en los Estados Unidos (2.900 desde 2004, cuando comenzó a funcionar Facebook). Si la red social pegó de esa manera, es simple imaginar lo que puede llegar a golpear la IA.

(Reuters Institut)

Velocidad, calidad e información, opciones para el periodismo

Por eso, tal preocupación es entendible. Si los sistemas automatizados son capaces de producir textos aceptables en pocos segundos, ¿qué lugar queda para el periodista? Algunos medios ya utilizan la IA para generar contenidos sin intervención humana, lo que genera pérdidas de trabajos, más allá de que la calidad informativa no sea la mejor. Una nota generada automáticamente puede ser correcta en la forma, pero carecer del contexto, la sensibilidad y la mirada de un profesional. Como advierte Leila Guerriero, una de las más destacadas periodistas de Latinoamérica: “El periodismo no consiste en juntar palabras, sino en contar una historia con sentido y responsabilidad”.

“El futuro del periodismo con la IA no está escrito. Puede ser un recurso que potencie las capacidades humanas o un sustituto que termine destruyendo el oficio”, dice la propia IA al ser consultada.

Tal vez la clave esté en entender -cómo dice Hadad- que la IA no es un fin en sí mismo, sino un medio. Una redacción puede servirse de ella para procesar grandes volúmenes de datos, agilizar tareas rutinarias (correcciones y revisiones gramaticales, por ejemplo) o simplemente nutrirse de ideas para resolver párrafos complicados o remates de crónicas, pero la última palabra debe seguir siendo humana.

¿Será la inteligencia artificial la mejor aliada de los periodistas o terminará ocupando su lugar? Tal vez la respuesta dependa menos de la tecnología y más de nosotros, los periodistas.