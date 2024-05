Los hijos crecieron y obligan al papá a cubrir estudios universitarios y clases de básquet, inglés y danzas

El juez estableció que el padre deberá cubrir los estudios universitarios de C. , los estudios secundarios de S. y A., las clases de inglés de S. y C., las clases de básquet de S. y las clases de danza de A. Además, debe garantizar la cobertura de la obra social y compartir equitativamente con la madre los gastos extraordinarios como el tratamiento de ortodoncia de C., viajes de egresados, deportivos y otros gastos escolares.

La responsabilidad de la madre y el padre

Benatti también ordenó la retroactividad de la cuota al 14 de abril de 2023, fecha de presentación de la demanda, y dispuso que los pagos se realicen directamente desde el empleador del hombre a la cuenta bancaria de la madre en el Banco Provincia de Neuquén.

El juez también evaluó la situación patrimonial de ambos progenitores, constatando que la madre no posee vivienda propia y paga un alquiler mensual significativo, mientras que el padre cuenta con ingresos y propiedades adicionales.

cuota alimentaria hijos.jpg

"A medida que crecen, aumentan en los hijos las necesidades en materia de alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación, con el consiguiente incremento de los montos. Por ello, de manera uniforme, nuestra jurisprudencia sostiene que, sin necesidad de producir prueba concreta al respecto, puede solicitarse un incremento de la cuota fijada para el hijo menor, en razón de su mayor edad respecto de la suma que tenía al fijarse o convenirse la cuota originaria" (CNCiv., Sala A, 28/12/72, ED 48-344; id. 16/5/88, R. 35129, Sala B 15/4/88; Sala C 15/2/80; Sala F 24/9/85; Sala G 18/11/87. En "Régimen jurídico de los Alimentos, Bossert, pág. 206).-

A su vez, el art. 658 del C.C. y C, que sienta la regla general en materia alimentaria, dispone: "Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos..." y el art. 659 -referido al contenido de la obligación alimentaria- estatuye: "La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado".-