Los miedos que enfrentan las maestras de los jardines de infantes

Marcela Cervera, supervisora del Nivel Inicial de la Provincia, contó a LMNeuquén que lo que se vive en la actualidad es que "la escuela no tiene ningún tipo de autoridad. Lo que se dice en la escuela ya no tiene valor".

"En otro momento no había situaciones tan complejas, pero hoy, como somos nosotras las que estamos bajo sospecha, no podemos acompañar a las familias y es la Justicia la que tiene que intervenir", expresó la docente, quien además aseguró que se hacen cargo de hacer las investigaciones internas, pero que el miedo está "latente".

Un vínculo roto

Cervera aseguró que se rompió el vínculo de las familias con la escuela y recordó que antes era un lugar donde padres y madres llevaban a sus chicos con confianza. Hoy esa confianza no está, hay que reconstruirla y generar un vínculo, un nuevo contrato vincular, sostuvo la funcionaria de Educación.

"Estamos con miedo porque sentimos que a cualquiera le puede pasar que mañana venga una mamá y diga que le pegué a su hijo, la palabra de las infancias tiene validez. ¿Pero cómo hacemos con esto, con esta sensación de que en cualquier momento me va a pasar a mí, que hoy me pasa", describió con dolor.

Ante esta situación, la propuesta oficial es abrir las puertas de los jardines de infantes, convocar a las familias a que vean con sus propios ojos, con qué juegan sus hijos, cómo y dónde lo hacen. "Si yo uso una sábana para hacer una casita, no es con una mirada morbosa del adulto. La infancia no tiene ese pensamiento", destacó.

La supervisora del Nivel Inicial confesó que, por ejemplo, recibió la determinación de muchos docentes de que "no van a jugar más a 'Quitarle la cola al zorro', porque después los niños dicen el profe me tocó la cola".

El miedo en primera persona

Fernanda, que es maestra jardinera, consideró que la situación de hoy "vulnera a las infancias". "El abuso sexual en la niñez es gravísimo, y se está desvirtuando algo que es sumamente grave y complejo. Se pone en tela de juicio al docente, que siempre defendió esos derechos y somos los primeros en accionar ante cualquier vulneración de derechos", subrayó.

"El nivel inicial tiene la particularidad de educar en los primeros años, donde la base es la amorosidad, el afecto, el cariño. Poder abrazar a un niño no puede estar atravesado por la mirada distorsionada del adulto, sino no podemos seguir sosteniendo a los niños, tranquilizándolos de la manera que se hacía la verdad que se está perdiendo algo fundamental en la crianza de un niño", aseguró esta docente a LMN. Y puntualizó: "Se va a perder mucho y cada día vamos a estar formando niños menos afectuosos, no me imagino lo distorsionado que se puede llegar a generar a largo plazo".

También Laura, otra docente de nivel inicial, contó los miedos que tiene de volver a clases. Esta maestra tiene 23 años de servicio y nunca le había tocado vivir lo de ahora, de tener que salir de la escuela custodiada por la Policía.

Como otras profesionales de la educación se encuentra de licencia psicológica ante la situación que le tocó vivir, donde familias de niños que denunciaron a un profesor de la institución las acusaron de "cómplices" y "violines".

"Hay un miedo permanente de la mala interpretación de las familias", advirtió Laura, quien describió que por ejemplo en la actualidad si un niño o niña se hace pis o caca encima -teniendo en cuenta que tienen entre 3 y 5 años- no pueden ayudar a cambiarlos, sino que ellos deben hacerlo solos o esperar a que algún integrante de familia vaya a la escuela.

Además, la mujer contó a LMN que también tienen miedo a levantarlos, si es que se caen, a cualquier contacto físico con ellos. "Yo soy muy cariñosa, a mí por ejemplo me gusta decirles mi vida a los nenes, como le digo a mi hija. O mi cielo, y ahora ya no podés hablarles así, no les podés demostrar cariño porque uno tiene miedo que se malinterprete en la casa", describió.

"Nunca me había pasado algo así, siempre las familias muy atentas con nosotras, un vínculo amoroso, cordial. Somos el primer eslabón en la educación, nosotros somos las que detectamos este tipo de situación en las familias, de abandono, de violencia familiar y necesitamos reconstituir el vínculo", concluyó.