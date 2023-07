Los padres del Jardín 31 vuelven a manifestarse en el TSJ

padres de jardines (2).jpg Piden que espere el juicio cumpliendo prisión efectiva. Claudio Espinoza

Raimondo aseguró que temen que el docente se fugue y no pueda ser enjuiciado, lo que sería un precedente para los demás trabajadores de la educación que enfrentan denuncias por abuso. “Si no llega a juicio, él es muy probables que los acusados del jardín 32, el 23 y de todos los demás no enfrenten la Justicia. Él no puede estar con domiciliaria”, sostuvo.

Prisión domiciliaria

El viernes pasado el Tribunal de Impugnación le dictó prisión domiciliaria al maestro acusado de abusos sexuales en el jardín 31 de Neuquén y la decisión fue repudiada por las familias que presenciaban la audiencia. Madres y padres de estudiantes se trasladaron hasta la Avenida Mosconi y Olascoaga y cortaron el tránsito entre las 15 a las 18 en repudio de la definición judicial y para pedir que le den marcha atrás.

Fue el tribunal compuesto por los jueces Richard Trincheri, Federico Sommer y la jueza Florencia Martini, que, por unanimidad, revocó la segunda prórroga de la prisión preventiva dictada por el juez Marco Lupica Cristo el 5 de julio -y confirmada luego por mayoría por un tribunal de revisión. Los jueces ordenaron la detención domiciliaria del imputado bajo monitoreo electrónico.

corte de ruta de padres de jardines de infantes (1).jpg Permanecieron varias horas cortando el tránsito en plena Avenida Mosconi. Claudio Espinoza

"Los jueces basaron su decisión en que la Constitución Nacional, la Provincial y las leyes y tratados internacionales establecen que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y toda persona debe llegar libre al juicio. No es, sino hasta la finalización de un juicio de responsabilidad, en caso de ser declarado culpable, que una persona pierde su estado de inocencia ante la ley", explicaron en un comunicado de prensa.