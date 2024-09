Los petroleros privados celebran 25 años: el pedido por menos intervención en las paritarias

El esfuerzo de los trabajadores petroleros

El dirigente aseguró que "los trabajadores han hecho muchísimo para sostener a la industria en momentos difíciles", y entre esos esfuerzos mencionó la adenda y el plan de sustentabilidad que permitió afrontar la baja de la productividad. Hoy frente a otro panorama, se notan los esfuerzos del sindicato. "Lo que realmente la industria ha crecido y los buenos resultados demuestran que no debería intervenir el Estado en este tipo de cosas", dijo Rucci en una entrevista con radio CALF.

"Que hoy nos vengan a condicionar e imponer condiciones y salarios no es bueno", se lamentó. Y aunque se opuso a las intenciones del Estado de reglamentar o intervenir en los acuerdos paritarios entre las empresas del sector y los gremios que representan a los trabajadores petroleros, sí consideró que hace falta la actuación estatal en otras temáticas, para aportar soluciones de seguridad e infraestructura.

petroleros asamblea añelo vaca muerta.jpg

"Lo vemos como una intromisión a una industria; nosotros cuando tuvimos que hacer el esfuerzo en el peor momento de la industria, lo hicimoscon una adenda, con un plan de sustentabilidad y empleo y con una pandemia, así que creo que los trabajadores han hecho muchísimo para sostener una industria que pasó por momentos muy difíciles y que hoy no vengan a condicionar que nos quiten el derecho de poder discutir con las empresas salario no es bueno", se quejó Rucci.

"Creo que hemos tenido buenos resultados, así que no me parece que haga falta la intromisión del Estado en este tipo de cosas", afirmó. Agregó que el principal reclamo es sostener la variación salarial al ritmo de la inflación, sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento que tuvo la industria y las perspectivas de mayor actividad a futuro.

El estado de las rutas

El dirigente petrolero aclaró que esperan la intervención del Estado en otras temáticas que están por fuera de la negociación salarial, pero que tiene que ver con el incremento de la actividad petrolera y la demanda de más servicios e infraestructura en la región. Entre ellos, nombró las complicaciones de conectividad y la falta de programas de seguridad e higiene para evitar accidentes en los yacimientos.

"Queda mucho por hacer todavía sobre todo sobre la conectividad vial la vez pasada en la reunión que tuvimos no, no, el gobierno nos da un dato de que el 57% de los accidentes que han habido en la ruta tiene que ver con la actividad petrolera. Entonces me parece que es un tema que tiene que estar en la agenda y tiene que tener rápida solución no porque no solamente pagan las consecuencias por el estado de las rutas los trabajadores petroleros sino que a veces familia que no tiene nada que ver con la actividad", dijo Rucci en relación a las principales rutas transitadas por los petroleros, como la ruta 7, la 5 y la 151.

rucci2.jpg

El dirigente petrolero se mostró a favor del cobro de peaje en las rutas petroleras para mejorar las condiciones de transitabilidad, aunque aclaró que no está a favor del cobro a los vehículos particulares que son de la provincia y que utilizan esa vía por cuestiones personales. Afirmó que muchos de esos autos se rompen por los desperfectos que hay en la cinta asfáltica y que son producto del alto tránsito de camiones y camionetas de la industria.

Además, señaló que la congestión en estos caminos se suele dar también por el traslado diario de personas que acuden a trabajar a Vaca Muerta porque las localidades de Añelo o Rincón de los Sauces no cuentan con los servicios básicos como para garantizar la calidad de vida de los trabajadores. Así, muchos optan por vivir en Centenario, Neuquén capital u otras localidades, y hacer traslados diarios que congestionan aún más estas vías de tránsito.

"Todavía hay muchos sectores que no tienen gas, y tenemos el tema de la salud, la educación, que colapsó", dijo Rucci en relación a la provisión de servicios básicos para las familias que se instalan por la demanda laboral de Vaca Muerta.