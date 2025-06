Los vinos inolvidables y los que te cambian la vida

Beber en soledad es cosa más profunda. Cuando uno decide regalarse un momento de reposo para pensar en las cosas de la vida, el vino, nunca cualquier vino, es una compañía preciosa: no interrumpe, no cuestiona, no abruma, sólo hace su trabajo de compañero. De estar, que no es poca cosa. En la fiesta, desde ya, el vino es un fuelle que sopla energía, vitalidad y enciende la vida.