Luciano Pereyra en la Fiesta de la Confluencia 2026: qué canciones no pueden faltar en su show

El cantante lujanense será una de las figuras centrales en la apertura del jueves 5 de febrero. Cómo prepararte para su regreso a la Isla 132.

Luciano Pereyra será una de las figuras de la primera noche de la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá un arranque de lujo. El próximo jueves 5 de febrero , el escenario principal de la Isla 132 recibirá a uno de los artistas más populares de Argentina: Luciano Pereyra .

Con más de 25 años de trayectoria, el cantante regresa a Neuquén para reencontrarse con un público que lo sigue incondicionalmente.

Su show está programado para la noche de apertura, compartiendo jornada con el ritmo de Rombai , Migrantes y el cierre tropical de Karina . Se espera que Luciano despliegue un repertorio que combine sus baladas románticas con esos ritmos folclóricos y pop que hacen bailar a miles.

Luciano Pereyra (1)

Los clásicos que todos quieren escuchar

Aunque el artista suele renovar sus presentaciones, hay canciones que son "obligatorias" en su paso por los grandes festivales. Entre los hits que se esperan para esta edición se encuentran:

"Enséñame a vivir sin ti" : Un himno de su carrera que promete ser uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Porque aún te amo": El clásico que nunca falta y que siempre es coreado de principio a fin.

Embed - Luciano Pereyra - Enséñame A Vivir Sin Ti (En Vivo Gran Rex 2015)

"Que suerte tiene él" : Para levantar el ritmo y poner a prueba los pasos de baile del público neuquino.

"Como tú": Uno de sus éxitos más recientes que se convirtió en un pilar de sus presentaciones en vivo.

Una apertura para todos los gustos

La elección de Luciano Pereyra para la primera noche busca atraer a un público familiar y diverso. "Es un artista que trasciende generaciones y que siempre garantiza un espectáculo de altísima calidad vocal y técnica", señalaron desde la organización.

Luciano Pereyra (4)

Cabe recordar que para disfrutar del show de Luciano en el sector preferencial, los interesados ya pueden adquirir el Pase Confluencia. Los abonos para los cuatro días tienen un valor inicial de $60.000, mientras que el acceso general al resto del predio sigue siendo gratuito.

Para quienes asistan a ver al lujanense, se recomienda ingresar temprano al predio, ya que se espera una convocatoria masiva desde las primeras horas de la tarde. Además, es importante recordar que el ingreso a la Isla 132 contará con controles de seguridad habituales para garantizar que la fiesta sea en paz.

Los horarios de la Fiesta de la Confluencia 2026 día por día

Jueves 5 de febrero

18:20 Ganador Pre Confluencia

19:00 Migrantes

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:30 Rombai

21:20 Marité Berbel

22:00 Luciano Pereyra

00:00 Karina

Viernes 6 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Tuli

19:30 Lauty Gram

20:20 Ganador Pre Confluencia

21:00 Roze

22:00 FMK

23:20 Angela Torres

00:50 Luck-Ra

Sábado 7 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Kapanga

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:40 Bersuit

22:00 Comodines

22:40 La Beriso

00:10 NTVG

Domingo 8 de febrero