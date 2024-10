María nació en Carri Lil y 66 años después obtuvo su primer DNI

“Vivir sin DNI fue muy feo. Yo quería hacer un trámite y no podía. Muchas veces mis amistades me invitaban a viajar a Chile y no podía salir del país”. Con estas palabras explicó María, una neuquina que nació hace 66 años en Carri Lil, el significado que tiene para ella haber logrado gestionar su documento nacional de identidad gracias a una iniciativa del Registro Civil que se acercó a las comunidades mapuche y zonas rurales cercanas a Junín de los Andes.