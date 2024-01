En esta línea, señaló que “tenemos claro de que no vamos a tener el acompañamiento del gobierno nacional, pero somos un Estado ejemplo, no tenemos deudas. Sin embargo, como ya dije, no contamos con los fondos que nos corresponden, de cada 10 pesos que Neuquén brinda al país, recibe 5. Reclamamos lo que nos corresponde, ni más ni menos”.

A los presidentes de los clubes les pidió priorizar las necesidades y para tal propósito, comentó que se organizarán en comisiones específicas para trabajar el resto del año.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, comentó que "lo que buscamos es crear una mesa de trabajo a partir del mes de enero, y tratar temas como las tarifas sociales, las políticas públicas y el funcionamiento de cada una de las instituciones".

"Nos quedamos muy contentos con las respuestas que recibimos de las más de 40 instituciones que se acercaron", expresó, y destacó que en el transcurso 2023 el municipio invirtió más de 1500 millones de pesos en los clubes.

“De cada 10 pesos que tiene la secretaría, 7 van a los clubes comunitarios y el resto van a las otras instituciones deportivas", señaló, y comentó que se está trabajando en buscar sponsors del sector privado vinculados a la fruta, a la energía, al petróleo y del sector empresario.

Además, por otro lado, manifestó que el municipio no está de acuerdo con el DNU con respecto en convertir a los clubes en sociedades anónimas “porque entendemos que son de los socios y socias”. La Municipalidad no se va a retirar de los clubes y seguirá acompañando", aseguró el funcionario.

Más adelante, el presidente de la Asociación Un Día Diferente, Ariel Aila, expresó que "esta reunión nos pareció bárbara. Es muy importante saber que el intendente no se corrió y está al frente".

"Es fundamental para poder seguir con la mejora de las instituciones. Sabemos que se vienen años críticos y es muy difícil sostenernos si no contamos con el apoyo del municipio", agregó, y dijo que "nos parece bárbaro el acompañamiento del sector privado a las asociaciones comunitarias".

El dirigente comentó que este mes tuvieron que cerrar el staff de profesionales que abordaban la temática de adicciones dirigido a chicos y chicas de los barrios del oeste y el comedor por falta de fondos.

Por último, Aila detalló que en Un Día Diferente participan diariamente 1000 chicos y chicas de 6 a 34 años de edad en las actividades deportivas.