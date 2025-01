"Me miró y se hundió": estaba entrenando y se tiró a un canal de riego para salvar a un nene que se ahogaba

En días de mucho calor, algunas familias suelen utilizar los canales de riego como una alternativa, sabiendo que se trata de algo riesgoso ya que no se trata de un lugar habilitado para bañarse y por esa misma razón no cuenta con guardavidas, por lo que la posibilidad de un accidente está siempre presente.

"Chino" no lo dudó y enseguida se sacó el chaleco de entrenamiento que llevaba puesto, lo tiró al piso y le gritó a los padres pidiéndoles ayuda. "Ellos habían bajado recién, fue una secuencia de no más de 40 segundos porque fueron a buscar una botella con hielo del auto", agregó.

Según precisó, al nene se le cayó el calzado, lo quiso sacar y cayó. "No me voy a olvidar más esa carita diciéndome ayudame. No gritó, solo me miró y se hundió, pero veo que sale de nuevo cuando ya estaba largándome al agua. Lo manoteé porque venía hundido, estaba tratando de salir a flote y no podía, lo levanté de la zona de la axila y lo agarré como si fuera mi hijo", afirmó.

Si bien el canal no es muy ancho, el agua le llegaba al hombre a la altura del pecho, estaba lleno de algas y resbaloso. "Me costó sostenerme, cuando lo estaba sacando ya estaban los padres a la orilla intentando buscar algo para ayudarnos a los dos a salir", señaló.

"Chino" detalló que en ese momento comenzó a darle indicaciones a los padres del nene desde el agua, para que lo ayuden con una soga o una rama gruesa para poder sacarlos, pero estaban en un estado de desesperación. Fue así que decidió tratar de sacar las algas hasta que pudo hacer pie con las zapatillas y se quedó estático hasta que llegó el papá con ayuda.

"El nene estaba consciente, pero desesperado, yo le decía que ahora venía su papá y que nos iba a traer una rama, que él tenía que agarrarse y yo lo iba a sacar. Me dijo ´creo que no voy a poder´, y yo le dije que sí y que yo lo iba a ayudar. Y así fue", precisó.

En ese momento, cuando salieron del agua, la madre le agradeció con lágrimas en los ojos. "Dios me puso en ese lugar en ese momento para ayudar al pequeño, pero fue una situación desesperante. Lo bueno es que estaba lejos de los sifones que se hacen, de las alcantarillas y yo tuve la suerte de estar. Me fui con un pequeño nudo en la garganta, pensando que si no estaba yo era otra la historia", aseguró.