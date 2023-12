Medidas económicas: "Se viene un fogonazo inflacionario en Neuquén"

Fernando Schpoliansky, contador, analista económico y actual secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén , aclaró que los anuncios de Luis Caputo responden a medidas de urgencia. "No es un plan económico integral de estabilización de la economía, todavía no hay definiciones sobre una futura política tributaria o monetaria, tampoco dijeron cómo van a recuperar las LELIQs", afirmó.

"Las medidas básicas buscan reducir los recortes a los subsidios en transporte y tarifas, pero no se dieron detalles de cómo se va a implementar. Por ejemplo, no se sabe si eso va a impactar sólo en el AMBA o en las provincias, que reciben muchísimos menos subsidios en transporte. Tampoco se sabe qué va a pasar con la luz, el gas y otros servicios", indicó Schpoliansky.

schpoliansky.jpg Schpoliansky detalló cómo las medidas anunciadas por Caputo pueden traducirse en más inflación.

En cuanto al impacto real en las provincias, el contador aclaró que no se dieron detalles sobre cómo se aplicará esta reducción de transferencias discrecionales a las provincias. Por eso, no se sabe cuántas ni a qué provincias afectará esta medida.

"Que no haya licitaciones de obras públicas o que se cancelen las que no comenzaron sí es un fuerte golpe para todas las jurisdicciones y para el Estado nacional también", expresó en su análisis, y agregó: "El sector privado va a querer realizar sólo las obras que le resulten rentables y el resto no las van a hacer".

Si bien destacó algunos programas de ayuda social, como la decisión de aumentar la Asignación Universal por Hijo (AUH), un 50% de aumento de la tarjeta Alimentar y el sostenimiento del plan Potenciar Trabajo a igual monto que en 2023, aclaró que la devaluación del 100% en el valor del dólar oficial tendrá un fuerte impacto en la cotidianeidad de los neuquinos.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: "El dólar oficial a $ 800 y otras 9 medidas El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, grabó un mensaje con las primeras definiciones de su cartera. Una por una, las 10 medidas anunciadas por el funcionario de Javier Milei: 01. No se renuevan los contratos laborales del estado que tengan menos de un año de vigencia. 02. Se decreta la suspensión de la pauta oficial por un año. "Durante 2023 entre presidencia y ministerios de gastaron 34 mil millones", explicó. 03. Se reducirán de 18 a 9 los ministerios y 196 a 54 las secretarías. "Una reducción del 54% de cargos jerárquicos y 30% de los cargos políticos totales del estado", detalló. 04. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales de la nación a la provincia. Caputo aseguró que "se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos". 05. El estado nacional no va a licitar más obra pública y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. 06. Reducir subsidios a la energía y el transporte. "De esa forma se engaña a la gente haciéndole creer que le pone plata en el bolsillo", lanzó el ministro. 07. Mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023 y "fortalecer las políticas sociales que son recibidas por quienes las necesitan es decir, sin intermediarios como las AUH y la tarjeta alimentar", agregó. 08. Sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a valer $800 para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Acompañado por un aumento provisorio del Impuesto País. Finalizada esta emergencia vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación. 09. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA, por un sistema estadístico que no requerirá de la aprobación previa de licencias. El que quiera importar podrá hacerlo. 10. Duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la tarjeta Alimentar. Leé la nota completa en nuestro link en bio" View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

"Vamos a tener presión inflacionaria muy fuerte en los próximos días", dijo y agregó que en las últimas semanas ya se notaron subas de entre 40% y 45% en los alimentos y otros productos básicos. Ahora, se espera que los formadores de precios trasladen esa devaluación del 100% a las etiquetas de los productos, por lo que algunos valores podrían duplicarse.

"Vamos a tener un fogonazo inflacionario muy fuerte en Neuquén en los próximos días", dijo y concluyó: "La pérdida del poder adquisitivo va a ser muy grande, no va a haber poder de compra, el consumo va a caer, y así vamos a llegar a estanflación, el peor de los escenarios económicos que puede tener un país".

Las medidas anunciadas por Luis Caputo