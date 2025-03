Migrantes que revelan sus apuestas: la historia de una peruana en Neuquén

“Los sueños no se abandonan, los sueños se trabajan, requieren mucho esfuerzo, paciencia y constancia”. “Los sueños no se abandonan, los sueños se trabajan, requieren mucho esfuerzo, paciencia y constancia”.

image.png

Durante el evento, Irma expuso frente a un auditorio colmado de mujeres, sobre su experiencia de vida, su esfuerzo y cómo es ser una mujer migrante.

Familia unida

Irma llegó a Comodoro Rivadavia con 24 años, comenzó a estudiar y se recibió de abogada. Conformó su familia -esposo y dos hijas- y en 2020 se mudó a Neuquén. “Neuquén fue mi segunda migración”, reconoció, y aseguró que “migrar es dejar la familia y los lazos. Dejamos de construir en un lugar para empezar a construir en otro”.

image.png

Asimismo, señaló que ama su cultura de origen y de hecho la mejor manera de honrarla es fomentar las actividades de integración entre la cultura peruana y argentina. En este sentido, señaló que “soy una apasionada por el trabajo colectivo de promover y cuidar la integración argentina-peruana”, lo cual fomenta a través de su tarea como coordinadora de la organización Social Colectividad Peruana Argentina de Neuquén, desde la cual participa en la Feria de Colectividades que se realiza todos los años.

image.png

“En Neuquén se siente una pertenencia con las raíces y a la vez, existe una curiosidad por lo diferente”, sostuvo Irma y agregó que la identidad neuquina se observa en diferentes sentidos: “El cantar el himno de la provincia en las escuelas, con esa letra tan maravillosa, es algo que no he visto en otros lugares. Al menos de donde yo vengo no se hacía; es muy puntual y me parece muy lindo”.

Además, dijo que “veo mucha gente con vestimenta tradicionalista, boinas, bombachas de campo y el respeto que hay a la identidad originaria, más allá de cualquier cuestionamiento o situación, es como que existe ese sentido”.

Encanto por el mate

Irma Benavides reconoció que “toma mate amargo” pero “no le gusta el dulce de leche”. Con 42 años, esta abogada especializada en derecho laboral aseguró: “Haberme recibido en una universidad pública, poder contar con esta gran herramienta de movilidad social y superación personal, es algo que todos los días me recuerda y demuestra que siempre se puede”.

image.png

“Soy como una mujer constante. Siento que la paciencia es la base de todo lo que he logrado; soy abierta culturalmente, tengo una pasión por la cultura latinoamericana. Soy una mujer muy agradecida con la vida”, concluyó.