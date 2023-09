Milei, MPN, y el final de los partidos políticos tradicionales

Los partidos políticos han sido una pieza clave para el funcionamiento de la democracia. Tanto es así que gozan del monopolio de la representación política por mandato constitucional. Es decir, uno no elige a personas, sino a las que representan un partido político, con todo el peso simbólico, histórico e ideológico que ese partido carga.

Que los partidos políticos en Argentina están en crisis no es ninguna novedad. Es más difícil encontrar períodos sin crisis de los partidos que otra cosa: entre 1930 y 1976 ocurrieron en nuestro país seis golpes de Estado, a los que si les sumamos las rupturas del orden económico y las recurrentes crisis sociales durante la democracia, no podemos poner cara de sorprendidos. La Argentina de Tato Bores pareciera no tener muchas diferencias con la Argentina de hoy.