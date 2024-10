Muerte del bebé encerrado en el auto: la decisión que tomó la Justicia

El fiscal del caso sostuvo, en la resolución firmada el pasado 10 de octubre, que “no podemos dejar de reparar en que nos encontramos aquí ante un suceso en el cual el acusado es el responsable de la muerte de su hijo aunque, claro está, no es un dato menor que dicha muerte no fue querida ni buscada por el imputado, sino consecuencia de su negligente conducta”.

Agregó que sobre este escenario, “el aludido desenlace lesivo ha significado para el imputado una sanción que excede con creces la pena mínima aplicable en función de lo normado en los arts. 84 y concordantes. Si la sanción fijada ignora ese dolor, esa pérdida sufrida por el autor del hecho, la respuesta punitiva alcanzará un quantum que excederá” la proporción que debe existir entre el delito y pena.

fiscal andres azar.jpg

Sobre la base de las pruebas recolectadas en el caso, que incluyeron testimonios de testigos del hecho y de personas del entorno familiar del padre y del niño, Azar remarcó que por pena natural debe entenderse “al mal grave que se autoinflinge el autor con motivo del delito, o que sea impuesto por terceros por la misma razón. No puede ser indiferente al juez...”. Añadió que “la aplicación de dicho criterio está supeditado a la existencia de graves consecuencias del hecho que deben haber afectado al propio autor”. Y destacó que, según criterio de diferentes autores, se ha pensado para el supuesto de que el sujeto ya haya sido “suficientemente castigado” por las repercusiones de su delito.

El fiscal del caso dispuso que “por tal motivo, y no encontrándose afectados de modo alguno el interés público y la paz social, corresponde y así procedo, a disponer un criterio de oportunidad de estos actuados con los alcances del art. 106 inc. 3 y 131 inc. 2 del CPP; en tanto resulta evidente e incontrastable la imposibilidad de proceder en procura de una sanción penal que, como ya he dicho y fundamentado, a todas luces deviene injusta”.

El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo. El niño fue encontrado en el interior de un auto, sobre calle Chrestía al 550, en el asiento trasero. De acuerdo a la investigación, el padre tenía que llevar al niño al jardín de infantes. Luego de estacionar el auto, descendió y se dirigió hacia al trabajo, pero olvidó bajar a su hijo. Alrededor de las 15, la madre lo encontró cuando se dirigió hacia el auto, después de terminar su jornada laboral. El niño permaneció internado y falleció el 20 de marzo.