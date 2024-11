Municipales de Senillosa están con medidas de fuerza: ¿Volverán con los cortes de ruta?

Las medidas continuarán hasta el viernes, aunque en la asamblea del jueves analizarán volver a la ruta si el municipio no cumple con el compromiso firmado hace más de un mes.

Los empleados de la Municipalidad de Senillosa ya están con medidas de fuerza desde el lunes y hasta el viernes inclusive, pero mañana, a partir de las 8, evaluarán si las intensifican los días siguientes. El secretario general ATE Seccional Senillosa - Arroyito- El Chocón, Jonatan Valenzuela , señaló a LMNeuquén que el lunes realizaron un paro de 24 horas, con una panfleteada a la vera de la ruta, y luego siguieron con quite de colaboración. Aunque aseguró que la idea de volver con los cortes de ruta está presente entre los trabajadores municipales ante la dilación del compromiso asumido, que tiene como eje el fondo estímulo.

Valenzuela aclaró que el bono no formó parte del acuerdo, pero “lo que sí se acordó fue el pago de bonificaciones estatutarias que no se venían cumpliendo y se solicitó y accedió a hacer las pagaderas. Bueno, esas bonificaciones se han pagado parcialmente, no se han cumplimentado en su totalidad, que esas sí eran automáticas”.

MUNICIPALES- ATE- SENILLOSA.jpg

Explicó que se trata de bonificaciones que están estipuladas dentro del mecanismo actual y que es el Estatuto vigente. Eso significaba un incremento en los magros ingresos de los municipales, porque nunca se habían abonado.

El dirigente gremial recordó que, dentro del proceso de discusión del conflicto que comenzó a mediados de agosto y finalizó con el acta acuerdo del 17 de octubre, surgió lo del tema del fondo incentivo o fondo estímulo. “Es una participación de un porcentaje dentro de lo que son los ingresos directos e indirectos de la municipalidad. Para eso se consolidó una mesa técnica, de hecho, quedó plasmada en el acta definitiva del acuerdo”, dijo, no obstante, aseguró que se reunió solamente una vez.

Procedimiento legal y administrativo

Valenzuela dijo que el proyecto de ordenanza del fondo de incentivo lo presentó el sindicato y “se le corre traslado al ejecutivo quien resolvió juntarnos la semana siguiente desde esa mesa previa. Bueno, se le dio el espacio, pasó una semana, dos semanas, pasó un mes y seguimos sin respuesta”. Si bien entiende que son cuestiones legales y administrativas, cree que no debería alargarse tanto porque son no deja ser un fondo similar al que tienen la los entes provinciales como el EPN, EPAS, Rentas y la Secretaría de Trabajo.

Valenzuela sostuvo que “se vino cumpliendo de forma parcial lo acordado, no el 100% del acuerdo. Todavía no se cumple y ya pasó un mes. Entonces, esa es la preocupación. Ante el pedido de volver a sentarnos a dialogar, como corresponde, no hemos tenido novedad alguna y se ha decidido de nuevo llegar una medida acción directa”.

El referente de ATE agregó: "Ojalá haya una pronta solución para no intensificar y llegar nuevamente a un extremo, que es la ruta. En realidad, el conflicto ya tuvo solución, hay que cumplirla".