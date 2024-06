Murió "olvidado" en la rotonda del tercer puente: el desgarrador testimonio de la sobrina

“Lo que más mal nos pone es que pasamos muchísimas veces por ahí, no sabíamos que había una alcantarilla, ni un desagüe. Lo único que veíamos era yuyo. No hay ni un cartel que prevenga a la gente”, agregó angustiada en declaraciones a LU19 .

Captura choque moto tercer puente 1.jpg

La bronca por la muerte en la rotonda

Comentó además que esa especie de canal o zanjón no es nuevo, que hace tiempo que está en la rotonda. “Nunca se cerró, nunca se puso un guardarraíl. Quizás el accidente era inevitable, pero si él no hubiese caído ahí, donde gritó, nadie lo pudo ayudar…”

La mujer explicó que incluso rescatar el cuerpo del lugar fue complejo por las dificultades para acceder, por la oscuridad que hay. “Nosotros no tenemos enojo con nadie, solamente queremos que ese lugar sea cubierto, porque hoy nos pasó a nosotros, a nuestra familia. Es más, estaba tan oscuro cuando fuimos al lugar que no se veía. No hay luces, es complicada la situación en ese sector”, manifestó.

Crece la indignación popular

La trágica muerte de Luis Parra, el hombre que se accidentó en la rotonda de acceso al tercer puente, generó dolor e indignación en la comunidad porque no fue auxiliado a tiempo. Más allá de la bronca y las críticas al resto de los automovilistas, la Justicia cipoleña descarta el inicio de una investigación.

El video de la cámara de monitoreo del Municipio de Cipolletti se hizo viral luego de conocer el trágico desenlace del accidente de Parra. Fueron muchos los valletanos que cuestionaron al resto de los automovilistas, especialmente a quien manejaba una camioneta algunos metros detrás de Parra.

A partir de las imágenes del domo del Municipio, que trasmite las 24 horas en vivo por Youtube, muchos señalaron a los conductores que pasan por la rotonda algunos segundos después de que el hombre perdiera el control de su moto de 125 cc. Uno de ellos venía detrás de Parra, en la misma dirección y pudo haberlo visto.

Gif choque moto tercer puente.gif

Se desconoce la identidad del conductor y, para la Justicia, no hay razones para buscarlo. Según afirmaron en Tribunales, más allá de ir detrás de Parra, no hay certeza de que haya presenciado el accidente como para atribuirle "omisión de auxilio".

La omisión de auxilio es un delito que comete quien "no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave de perder la vida, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros". Para los valletanos que comentaron el caso en redes sociales, el conductor incurrió en ese delito, mientras que para la Justicia es imposible probarlo. El castigo es una multa económica.

Lo mismo ocurre con los operadores del monitoreo de cámaras de seguridad. Los familiares de Parra y la Policía buscaron al hombre en la zona del Tercer Puente, ya que él dio aviso a una sobrina sobre el accidente. Le aseguró que cayó bajó el puente. La rotonda no fue inspeccionada en forma presencial, ni por las cámaras, hasta pasadas varias horas del accidente. "Pasamos varias veces por la rotonda, pero no era el lugar en el que se buscaba, porque él le había mencionado a la sobrina que cayó en la zona del puente", confió un agente de la Policía de Río Negro.

La omisión de auxilio es el único delito que podría haberse aplicado en el caso, ya que el abandono de persona -la figura penal que "denunciaron" muchos vecinos- solo cabe cuando hay un hecho de violencia con desenlace fatal. En las imágenes del video se observa que Parra se accidentó sin la participación de terceros.