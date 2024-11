Nadia Márquez rompió el silencio: qué dijo del escándalo con Gloria Ruiz en la Legislatura

La diputada libertaria no se había manifestado sobre el escándalo institucional que involucra a la vicegobernadora. Este sábado habló en conferencia de prensa.

No se la jugó con declaraciones categóricas. Estuvo cuidada, pero salió del hermetismo sobre el tema con una respuesta medida. "Lo que nosotros podemos afirmar, como espacio político, es que vemos siempre positivas las intervenciones de la justicia en cualquiera de los hechos, ya sean nacionales, provinciales o municipales", expresó Márquez.

También consideró que la situación que se atraviesa es "difícil" y "compleja" para la provincia. "Nos gustaría que no sucediera", acotó. No obstante, aclaró que como espacio político "no tomamos una definición en relación" a lo sucedido. "Vamos a esperar a que la Justicia resuelva. Esperamos que así sea", cerró.