Natalie Pérez en la Fiesta de la Confluencia: la historia de su pelea con Lali Espósito, con Mariano Martínez en el medio

"Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo", contestó Lali sobre el tema en conversaciones con la revista Cosmopolitan en 2016.

"Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos. Crecí en este ambiente, me crucé mil veces con esta clase de gente. Pero como me gusta trabajar en paz, cuando tuve un cortocircuito con alguien, entré a su camarín y le pregunté si estaba todo bien, es raro que esté atravesada con alguien", añadió.

Lali Espósito...jpg La historia detrás de la pelea entre Natalie Pérez y Lali Espósito

Natalie Pérez volvió a tocar el tema unos años después durante una charla con Fernando Dente en su programa "Noche al Dente" que emite América.

"Admiro todo su trabajo, lo que ha hecho todos estos años, cómo ha crecido y cómo se renueva todo el tiempo. Hace cosas nuevas y la rompe. Yo me divierto con ella. La veía en La Voz y me encantaba. Ella es espectacular y lamento que haya habido un malentendido", comentó.

Sin embargo, dejó en claro que uno de los principales focos del conflicto era la relación amorosa que compartía con Mariano Martínez, con quien no terminó en buenos términos: "Estaba de novia con ese muchacho y a veces las chicas, las parejas, cuando te pones en relaciones...", concluyó Natalie Pérez, quien evitó nombrar al actor.

La faceta artística de Natalie Pérez

Su música fue bien recibida por los especialistas en la materia, y rápidamente recibió nominaciones a los premios más importantes en el país: en 2019 estuvo dentro de la nómina en la categoría "Mejor álbum de artista pop femenina" por "Un té de tilo por favor" en los Premios Gardel, mientras que por su carrera como actriz tuvo otras dos a los Martín Fierro a "Mejor actriz principal de ficción diaria" por "Las estrellas" y a "Mejor actriz protagónica de ficción" por "Pequeñas victorias".

A partir de 2018 se dedicó de lleno a la música y sacó tres álbumes: Un té de tilo por favor (2018), Desintoxicación (2020) e Intermitente (2023).

Entre sus temas más escuchados en Spotify se encuentran "Detox" (59.535 millones de reproducciones); "Algo tiene" (47.437 millones de reproducciones); "Te quiero y nada más" (22.846 millones de reproducciones) y "Pegaditos" (22.167 millones de reproducciones), entre otros.

Fiesta de la Confluencia 2025

La Fiesta de la Confluencia es uno de los eventos de música más importantes de la Patagonia, y este 2025 se lleva a cabo el fin de semana del jueves 6 al domingo 9 de febrero, día en el que se presentará Natalie Pérez junto a The la planta, Un verano y María Becerra, la última artista confirmada para el show de cierre.

Se espera una convocatoria de más de 200.000 personas a lo largo de los cuatro días, con las últimas entradas disponibles a la venta. No obstante, también se puede acceder de forma gratuita a un sector determinado, aunque se recomienda llegar con tiempo por la alta demanda de este espacio.

El precio del campo es de $20.000 por día y $60.000 el abono para la jornada completa, mientras que el campo preferencial cuesta $35.000 cada noche, aunque también se puede comprar el abono por cuatro días por $105.000.