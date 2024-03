Neuquén: cortaron Internet en varias escuelas por falta de pago

Sucede en todas las escuelas de Plaza Huincul y Cutral Co, según denunció ATEN. Se suman los problemas edilicios.

En un principio, pensaron que los problemas de señal eran transitorios, como suele pasar. Sin embargo, al ver que pasaban las horas y no se restablecía el servicio, advirtieron que les habían cortado Internet por falta de pago. Lo denunció la secretaria general de ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul, Viviana Sandoval, quien agregó: "El corte es total, para todas las escuelas".

Al margen del corte, mencionó que seis instituciones educativas no pudieron iniciar aún el ciclo lectivo 2024 por razones ajenas al paro sino por problemas de infraestructura.

Sandoval detalló que la Escuela Integral de Jóvenes y Adolescentes de Cutral Co hay problemas de electricidad. También en la Escuela Primaria N°45. En la E.P.E.T. N° 1, con la matrícula más grande estudiantes (1408) tampoco pudieron iniciar las clases porque la obra de ampliación de laboratorios se paralizó en diciembre y recién ahora puede ser que hayan renegociado el contrato para retomar los trabajos el próximo 3 de abril. "En estos momentos, los y las docentes están con la tarea organizativa de hacer la revinculación no presencial porque no hay espacio para todos los alumnos. Una alternativa era la virtualidad mixta. En ese trabajo están ahora, pero las aulas son pequeñas", indicó la referente de ATEN, en diálogo con LMNeuquén.