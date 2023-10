Neuquén Emprende 1.jpg

Contó que conversando con los feriantes se pudo escuchar una coincidencia, “las buenas ventas que tuvieron. Estamos totalmente sorprendidos”. “Y una cosa que me parece que es muy importante para tener en cuenta es el gesto que tuvieron, propusieron regalos para el día de la madre de 300 pesos. Ellos mismos son los que dijeron que tenían que estar acorde a la situación que estamos viviendo, y plantearon que no querían que nadie recorra la feria y no tenga la posibilidad de llevarse un presente. Y esto ocurrió”.

“Como nosotros decimos con el intendente Mariano Gaido, la verdad que Neuquén Emprende nos llena de orgullo y queremos más de estaos eventos en los próximos meses”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, Cecilia Cinto, referente de la Feria destacó que a la fecha el 90 por ciento usa billetera virtual, y respecto a la organización relató que de los más de 550 emprendedores que conforman el universo de Neuquén Emprende, “por evento seleccionamos diez personas por rubro para darle oportunidad a todos”.

Valoró que este espacio de comercialización es además una gran vidriera, “se fortalece mucho el producto y tenemos algunos que ya han abierto un comercio o tienen empleados”, mencionó Cinto.