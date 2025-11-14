Neuquén invertirá más de $14 millones para comprar los medicamentos del primer semestre de 2026

La provincia lanza una licitación pública para abastecer a todos los servicios asistenciales durante los próximos seis meses.

El gobierno de Neuquén autorizó una inversión de $14.316.334.433,13 destinada a la adquisición de medicamentos generales que abastecerán a los distintos servicios asistenciales provinciales durante el primer semestre de 2026. La medida fue oficializada mediante un decreto que autoriza el llamado a licitación pública.

Los medicamentos a adquirir forman parte del Formulario Terapéutico Provincial (FTP) y estarán destinados a todos los efectores de salud de la provincia, incluyendo hospitales cabecera, regiones sanitarias y programas de referencia. Estos insumos serán utilizados tanto en servicios de internación como en atención ambulatoria.

La planificación contempla una cobertura estimada de seis meses, calculada en base a las necesidades informadas por los distintos efectores sanitarios, considerando la situación epidemiológica actual y el stock disponible en el Almacén Central.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

Proceso de licitación

El proceso de licitación se realizará a través de la plataforma CO.DI.NEU y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ministerio de Salud, garantizando la mayor concurrencia posible de oferentes.

Una característica de esta contratación es que los pliegos de bases y condiciones serán sin cargo, facilitando la participación de proveedores. Además, se delegó en el ministro de Salud la facultad de autorizar y aprobar la contratación de aquellos renglones que quedaran desiertos en la licitación, otorgando mayor agilidad al procedimiento.

medicamentos La obra social había rechazado la cobertura total de un medicamento.

Medicamentos avalados científicamente

Todos los medicamentos incluidos en la licitación cuentan con la aprobación del Comité de Medicamentos de la Provincia del Neuquén y del Comité de Medicamentos del Hospital Castro Rendón. El Formulario Terapéutico Provincial es revisado y actualizado periódicamente, garantizando eficacia, seguridad y pertinencia en la selección de los insumos.

Quedan excluidos de este proceso aquellos medicamentos aprobados por vía de excepción para pacientes específicos, en casos puntuales o cuando se trata de cantidades reducidas sin antecedentes de continuidad en el tratamiento.

La contratación se enmarca en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto N° 2758/95), la Ley de Administración Financiera y Control 2141, y sus modificatorias. El llamado a licitación debe concretarse en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha del decreto.