Neuquén podría ser la pionera en un proyecto para modernizar la SUBE

Con la frase "Chau SUBE", Jorge Macri, el pre candidato a jefe de gobierno porteño y primo del ex presidente de la Nación, publicó un video en sus redes sociales donde señaló que el método de la tarjeta SUBE quedó viejo y que es necesario pensar en otras alternativas más ágiles y sencillas para pagar cada viaje en colectivo urbano.

“Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?”, dijo Macri sobre la necesidad de pensar otras opciones que ya se usan en otros países, como la opción de pagar el boleto con un código QR que se escanea con el celular o con una tarjeta de débito o crédito y un lector ubicado adentro de cada vehículo.