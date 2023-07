No consigue turno, hace años que espera y le pueden amputar la pierna

En diciembre de 2012 fue operado de la pierna izquierda y salió bien. Pero la enfermedad le tomó la derecha, y de allí no pudo salir adelante. Tiene 10 cirugías encima y se le sumó otro problema: la prótesis que le colocaron se desplazó de lugar y sufrió una fractura femoral. Por esto padece una infección hace varios años que no para de drenar. "Si esa infección se va para otro lado, me puede afectar un órgano. También corro peligro por ese lado", advirtió con preocupación, en diálogo con LMNeuquén .

Pablo tiene 40 años. Trabajó en una empresa petrolera como empleado de Seguridad Patrimonial hasta 2018. Un año después, con tantas cirugías encima, lo jubilaron por discapacidad. Pasó a tener la obra social de los jubilados y pensionados, y con ella comenzó a transitar el calvario de conseguir cobertura médica.

Pablo Villagra 03

Tanto es así que el drama de Pablo empieza por algo tan elemental como no poder conseguir un turno para operarse la pierna. "Ya no podemos esperar más, está con calmantes cada tres horas", sostuvo su esposa, Roxana Barria.

Pablo sostuvo que en octubre de 2021 iniciaron el trámite en el PAMI luego de consultar a varios especialistas de Neuquén, los cuales -aseveró- le sugirieron que tenía que ser tratado en Buenos Aires, dada la complejidad de su cuadro.

"Presentamos todos los papeles, pero no pasó nada. Mi trámite estuvo trabado porque la obra social insistió con que me traten en la zona. Es así que consulté al doctor de la Rosa, en Cipolletti, quien me dijo exactamente lo mismo que los demás especialistas de Neuquén que ya había consultado", dijo.

"Volvimos a presentar los papeles a PAMI, pasaron los meses y llegamos a noviembre de 2022 sin nada. La prótesis se salió de lugar, padezco una fractura femoral, todo se complicó. Pasé a tener muletas o andador porque en cualquier momento el hueso o la prótesis se pueden salir de la pierna", continuó el relato el hombre.

"En diciembre asistimos a ver a un abogado, mandamos carta documento. El 9 de enero pasado me dieron un turno con el doctor Mariano Luna -del hospital de Clínicas de José de San Martín- en Buenos Aires que indicó que vuelva en abril para la cirugía y ya no pude volver a conseguir otro turno con él", relató la secuencia de sus padecimientos.

Pablo Villagra 02

Aseguró que acude a la sucursal de PAMI de Cutral Co a diario, pero hasta el momento no tiene una respuesta. Le ofrecieron volver a tener una consulta con otro profesional, como si Pablo no tuviese un diagnóstico.

"Yo no puedo ir a otra consulta y arrancar de cero. Ya me analizaron, ya saben lo que tienen que hacer conmigo. Hay una sola posibilidad de salvar la pierna: hay que cortar de raíz la infección. Ya me dijeron cómo será la intervención y lo que se viene después, un largo tratamiento que me llevará a estar de seis meses a dos años en Buenos Aires. Por eso el turno tiene que ser con el especialista que ya me vio y me dijo que la próxima vez tenía que internarme para hacer la cirugía. De lo contrario, me van a amputar. Tienen que operarme ya", reclamó en tono desesperado.

Le pueden amputar la pierna

Su caso tomó estado público porque Pablo ya no puede más con esta situación. Imploró a PAMI el turno que espera hace años para operarse y salvar su pierna. "Que sea para el próximo mes, pero me que reserven un turno", cerró.

Roxana recordó que durante la consulta de enero el caso de Pablo fue evaluado por 60 médicos. Estuvieron 10 días en Buenos Aires y la única cobertura de PAMI fue un cheque de 70 mil pesos. "Nos cubrió un pasaje de ida en avión. El resto lo tuvimos que solventar nosotros con ayuda de la familia", indicó la mujer.

Cada tanto organizan tómbolas y ferias a fin de recaudar dinero. Pero su urgencia es conseguir un turno con el mismo especialista que ya lo evaluó.