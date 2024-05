"No existen tales capacitaciones": organizaciones sociales protestaron en pleno centro

Las organizaciones sociales concentraron en el Monumento a San Martín desde las 9 y luego se dirigieron al Ministerio de Desarrollo Laboral , ubicado en la ex U9. Allí llevaron adelante el reclamo por los "montos indignantes" del programa provincial de Incentivo a la Empleabilidad. Pasadas las 13 horas desconcentraron, luego de ser recibidos por un funcionario.

El martes, el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) anunciaron, a través de un comunicado que realizarían esta concentración en las puertas del Ministerio y criticaron al gobernador Rolando Figueroa y al Ministro Lucas Castelli por que el llamado "incentivo" es de $32.000, una "cifra miserable e indignante que no alcanza ni siquiera para pagar una boleta de luz", sostuvieron.

"Vamos a acercarnos con los beneficiarios para pedir respuestas, porque resulta que la empleabilidad es una mentira, no existen tales capacitaciones", aseguró Ana Montoya, referente del FOL. También señaló que, en primer lugar, quieren que les den respuestas para saber por qué dieron de baja a tanta gente del programa.

Un reclamo que ya han hecho anteriormente es que, por el monto del programa, tampoco les alcanzaría para pagar los colectivos para asistir a tales capacitaciones. "Menos con el costo del pasaje de hoy en día", resaltó la dirigente.

organizaciones sociales marcha.jfif

"El ministro no da repuesta alguna y su personal tampoco, nos mienten diciendo que nos van a llamar y si te acercas a la oficina y preguntas te dicen que si vos te inscribís, no quiere decir que vayas a cobrar, porque las capacitaciones no existen", insistió.

Es por estas razones que las organizaciones reclamaron por trabajo genuino y llevarán adelante esta acción en el Ministerio ubicado en la ex U9.

Pasadas las 13 horas, finalizaron la concentración tras ser recibidos por Federico Salmaron, funcionario del Ministerio y miembro de la agrupación social Somos, quien se comprometió a solucionar los reclamos de la falta de pago de programas, según informaron las organizaciones.

En diálogo con LMNeuquén, Luis Ramírez explicó que por esa razón, se les está haciendo el relevamiento pertinente a quienes no cobraron el beneficio provincial.

"En torno a la demanda por el aumento del valor del programa, no existió respuesta", aseguraron las organizaciones. Por ello, preparan una jornada provincial de lucha para el miércoles 12 de junio.

El incentivo de empleabilidad anunciado por provincia

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, informó meses atrás que este programa es el que reemplazó a los famosos subsidios de desocupación laboral y subsidio social transitorio.

Según destacó durante el anuncio, quien percibe este aporte, se encuentra dentro del Sistema Público de Promoción del Empleo Neuquino y deberá seguir una serie de requisitos como la asistencia a capacitaciones, la participación en acciones de mejora de las condiciones de empleabilidad y el acceso al servicio de intermediación laboral para la incorporación en puestos de trabajos de calidad.

El objetivo del incentivo es que la persona que lo recibe, pueda realizar el camino a la formación profesional y lograr ese empleo tan ansiado.

Este programa surgió luego de los relevamientos de beneficiarios de planes sociales que llevó adelante provincia. Desde las organizaciones sociales continuaron reclamando que había más de 400 personas que no estaban cobrando los programas provinciales y que estaban en condiciones. "De los prácticamente 20 mil se pasaron a los 10 mil, porque estaban en incompatibilidades, lo cual no es cierto, porque no es que 10 mil personas eran funcionarios y trabajadores registrados, entonces estamos pidiendo un nuevo relevamiento, la revisión de los casos y el aumento de los alimentos para comedores y merenderos", indicaron en ese momento.

Durante todas las siguientes movilizaciones que hicieron las organizaciones, los reclamos se mantuvieron e insistían en el aumento del monto del programa de incentivo a la empleabilidad.