No hay plásticos para las licencias de conducir en Neuquén: ¿Cómo se podrá circular?

No hay plásticos para emitir lincencias de conducir.

La Municipalidad de Neuquén no tiene más plásticos para emitir licencias de conducir, debido a que el Gobierno nacional dejó de enviarlos a las provincias. Así, a partir del próximo lunes se continuarán realizando los trámites, pero solamente entregarán un certificado con las fechas de alta y vencimiento, al tiempo que el conductor podrá exhibir su licencia de conducir virtual a través de la aplicación Mi Argentina.

La medida fue anunciada por el director municipal de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén, Lucas Padin , quien explicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cortó el suministro de los insumos necesarios hace unos 60 días. Pese a esto, debido a la previsión de la Municipalidad, las licencias de conducir se pudieron seguir emitiendo hasta esta semana, pero el funcionario aclaró que a partir del lunes no habrá más.

"Hay un problema a nivel nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene que proveer a las distintas delegaciones a lo largo del país los insumos necesarios para poder emitir e imprimir la licencia de conducir, y no lo está haciendo", explicó el funcionario en declaraciones a LU5 .

Qué pasa si ya tengo un turno

A modo de alternativa, la Municipalidad definió que todos los vecinos que ya cuentan con el turno para tramitar su licencia de conducir van a poder realizar el trámite, pero en lugar de llevarse el plástico se llevarán un certificado. También tendrán la posibilidad de exhibir la licencia virtual a través de la aplicación Mi Argentina.

"Nosotros vamos a emitir la licencia. Vamos a sacar la foto, le vamos a tomar los datos y todo eso se sube al sistema nacional. Eso permite que, luego, el vecino pueda ver la licencia emitida por medio de la aplicación Mí Argentina. Además vamos a emitir un certificado del otorgamiento, que es una constancia de validez de la licencia, y de los datos contenidos en ella para que la persona pueda circular sin ningún tipo de inconveniente", aseguró.

Padín aclaró que las personas que no posean un celular con el que se pueda utilizar la aplicación nacional, solo contarán con la certificación emitida por la dirección de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén. "Nosotros ahí no tenemos forma de poder salvaguardar eso o suplirlo porque es un sistema nacional que no depende de nosotros", aclaró e insistió en que, por eso, emitirán el certificado que contará con la firma de las autoridades de la dirección y el sello de la Municipalidad.

Según lo expresado, las autoridades municipales esperan que el faltante de los plásticos se solucione a corto plazo, por lo que aclaró que una vez que estén en poder de la Municipalidad se contactarán a los vecinos que la hayan tramitado para finalmente entregarles el plástico.

La validez de los certificados

Los certificados tendrán una validez de 90 días y, en caso de que en ese período aún no hayan llegado los plásticos de Nación, se prorrogará su vigencia. "Ya se está trabajando con la Agencia Nacional para comenzar a regularizar la situación", aclaró.

El funcionario indicó además los valores que los usuarios deberán abonar para tramitar sus licencias de conducir. Para una moto, el costo es de 9600 pesos y para un auto de 10.800 pesos. En ambos casos, además, el conductor debe abonar el trámite que sale 1152 pesos y contar con el certificado de buena salud emitido por los centros médicos autorizados, que cobran 10 mil pesos.