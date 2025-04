Nuevos embargos millonarios a la Cooperativa 127 Hectáreas: "No toman dimensión de la gravedad"

La demanda ya cuenta con 500 damnificados que reciben asesoramiento legal y otros tantos que se van sumando. En efecto, con los nuevos embargos concretados esta semana, vecinos que pagaron por un lote o una vivienda a la Cooperativa 127 Hectáreas consultaron sobre cómo pueden hacer para sumarse a la demanda civil y penal que se lleva adelante. Incluso, nuevos perjudicados del grupo "Futuros Desarrollos" son convocados para acercar documentación y firmar la denuncia penal que se está gestando sobre defraudación y malversación de fondos sociales (se supone que con lo que pagaban debían realizar nuevos loteos). Luego se podría iniciar una acción civil por daños y perjuicios.

127 hectareas

"Quisimos explicar que los embargos sobre las cuentas y sobre los inmuebles tienen por fin resguardar esos bienes para ver después qué se puede hacer. Y lo cierto es que nos contaron algunos socios que siguen cobrando cuotas y manteniendo el cuento que harán loteos y casas. Pareciera que algunos integrantes de la Cooperativa 127 Hectáreas no toman dimensión de lo grave de la acusación que pesa sobre ellos: la estafa más grande de la historia de nuestra provincia", agregó.

Mansilla advirtió que el máximo responsable de la cooperativa investigada, Jorge Salas, lejos de ofrecer una respuesta a las miles de personas que pagaron por una vivienda o un lote, desmiente la estafa y sostiene públicamente que hay un acuerdo con la Municipalidad de Neuquén para desarrollar lotes.

"Acá se investiga una estafa de 800 lotes en la Meseta. Contactamos a 500 personas que pagaron y no lo tienen, en un sector fuera del ejido municipal donde no se podían llevar servicios. Es decir, les vendieron algo que no se podía desarrollar. Incluso hay 1.400 damnificados que pagaron una vivienda a razón de 5 mil dólares. Imaginen la ilusión de estas personas", expresó.

Pedirían la detención de Jorge Salas

Próximamente, también avanzarán con la denuncia de 140 personas que pagaron 3,5 millones de pesos para una cooperativa que hizo convenio con las 127 Hectáreas. Otra denuncia nueva. No obstante, Mansilla aclaró que por el momento el Ministerio Público Fiscal se concentra en la estafa de la Meseta.

"Nosotros vamos a pedir la detención de Salas. Él recibía personalmente el dinero. Podemos acreditarlo con testigos y documentación. Primero en la Meseta, luego Sirena Unificada. Por estos hechos se investiga a Salas. Sin embargo, parece no caer y se hace el distraído respecto a la gravedad de los hechos que se están investigando. No vemos ningún signo de arrepentimiento. Visita despachos oficiales e intenta simular nuevos convenios", puntualizó Mansilla.

Gif Drone 127 hectareas plano general.gif El lote de más de 50 hectáreas donde la Cooperativa 127 Hectáreas pretendía vender terrenos a los asociados. Si no pagaban las cuotas, las cosas se complicaban. DRONE LMNEUQUEN.

Mansilla comentó que el pedido se sustenta en la posibilidad de que Salas intente entorpecer la investigación penal. Adelantó que para comenzar tienen entre 8 y 9 testigos clave, entre los cuales se menciona a una ex empleada que conocía todo el circuito económico.

"Todavía no pedimos la detención porque están declarando los testigos a full y llegando informes que la fiscalía había pedido, así que primero hay que producir toda esa prueba", aclaró a LMNeuquén.

"¿Dónde está el dinero que pagó la gente? ¿Dónde están los lotes y las casas que pagó la gente?". La pregunta del millón que reiteró Mansilla.